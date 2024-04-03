Здебільшого діють через Інтернет: який основний метод шахраїв з банківськими картками

Шахрайство з платіжними картками у 2023 році найчастіше відбувалося через мережу Інтернет - 83% від загальної кількості випадків. Лише 17% - через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними НБУ, середня сума однієї незаконної операції в мережі Інтернет у 2023 році зросла на 31% та становила 3 150 гривень (у 2022 році - 2 408 гривень).
Як зазначили в прес-службі, переважна більшість шахрайських випадків спричинена розголошенням особистих даних клієнтами. А саме 80% суми всіх збитків у 2023 році припало на соціальну інженерію (у 2022 році цей показник був 53%).
Відповідно до наданої учасниками платіжного ринку інформації поширеними сценаріями соціальної інженерії, що призвели до фінансових втрат клієнтами, у 2023 році стали такі:
НБУ дав такі поради українцям, щоб не стати жертвою шахраїв.
В жодному разі не слід розголошувати реквізити платіжних карток [номер картки, термін дії, три цифри на звороті картки (CVV-код), логін та пароль для входу до інтернет-банкінгу].
Також особливо небезпечним є розголошення одноразових паролів, що надсилаються в смс-повідомленні від надавача платіжних послуг (зокрема банків) та мобільних операторів зв’язку, персональних даних тощо.
Нагадаємо, за даними НБУ, кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тисяч операцій. Середня сума зросла на 39% до 3 065 гривень