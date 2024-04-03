В основном действуют через Интернет: каков основной метод мошенников с банковскими картами

Мошенничество с платежными картами в 2023 году чаще всего происходило через сеть Интернет - 83% от общего количества случаев. Только 17% - через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По данным НБУ, средняя сумма одной незаконной операции в сети Интернет в 2023 году выросла на 31% и составила 3150 гривен (в 2022 году - 2408 гривен).
Как отметили в пресс-службе, большинство мошеннических случаев вызвано разглашением личных данных клиентами. А именно 80% суммы всех убытков в 2023 году пришлось на социальную инженерию (в 2022 году этот показатель был 53%).
Согласно предоставленной участниками платежного рынка информации распространенным сценариям социальной инженерии, приведшим к финансовым потерям клиентами, в 2023 году стали следующие:
НБУ дал такие советы украинцам, чтобы не стать жертвой мошенников.
Ни в коем случае не следует разглашать реквизиты платежных карточек (номер карты, срок действия, три цифры на обороте карты (CVV-код), логин и пароль для входа в интернет-банкинг).
Также особенно опасно разглашение одноразовых паролей, направляемых в смс-сообщении от предоставлятеля платежных услуг (в том числе банков) и мобильных операторов связи, персональных данных и т.д.
Напомним, по данным НБУ, количество незаконных действий с платежными карточками , по которым были понесены убытки, в течение 2023 года выросло на четверть и составило 272 тысяч операций. Средняя сумма выросла на 39% до 3065 гривен