Здавав військове майно у ломбарди. У Житомирській області судитимуть офіцера

Фото: у Житомирській області судитимуть офіцера, який здавав військове майно у ломбарди (dbr.gov.ua)

Начальник служби логістики однієї з військових частин Житомирської області здавав військове майно у ломбарди. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, військовий мав доступ до місця зберігання техніки частини та привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів. Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди. Загальна сума завданих державі збитків сягає 3,2 млн гривень. В ході досудового розслідування офіцер відшкодував кошти у повному обсязі. Фото: у Житомирській області офіцер здавав майно військової частини у ломбарди (dbr.gov.ua) Як зазначається, військовослужбовець обвинувачується у привласненні військовою службовою особою військового майна зі зловживанням службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років.