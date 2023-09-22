ua en ru
Пт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сдавал военное имущество в ломбарды. В Житомирской области будут судить офицера

Житомирская область, Пятница 22 сентября 2023 09:48
UA EN RU
Сдавал военное имущество в ломбарды. В Житомирской области будут судить офицера Фото: в Житомирской области будут судить офицера, который сдавал военное имущество в ломбарды (dbr.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Начальник службы логистики одной из воинских частей Житомирской области сдавал военное имущество в ломбарды. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, военный имел доступ к месту хранения техники части и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров разных моделей, часть из которых была приобретена за средства волонтеров. Офицер продавал технику в Интернете и сдавал в местные ломбарды.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 3,2 млн гривен.

В ходе досудебного расследования офицер возместил средства в полном объеме.

Фото: в Житомирской области офицер сдавал имущество воинской части в ломбарды (dbr.gov.ua)

Как отмечается, военнослужащий, обвиняется в присвоении военным должностным лицом военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенном в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении предпринимателю из Львовской области. Он присвоил средства оборонного завода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир ГБР
NEWS
Зеленский пообещал освобождение Бахмута и еще двух ключевых городов
Зеленский пообещал освобождение Бахмута и еще двух ключевых городов
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя