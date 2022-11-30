Здавав українських військових. У Харківській області затримали пособника окупантів

"Віктор - 58-річний мешканець села Бабенково в Ізюмському районі. Перше, що зробив Віктор після окупації - особисто розповів росіянам місце проживання військовослужбовця ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Болвінов повідомив, що Віктор особисто їздив до сім’ї українського військовослужбовця та пропонував "добровільно здатися у полон".

"Після конфлікту при отриманні гуманітарної допомоги, Віктор здав росіянам місця проживання проукраїнськи налаштованих односельчан, яких після обшуків росіяни вивезли до катівень - там людей били та катували", - додав поліцейський.

Чоловіка вже затримали та вручили підозру у пособництві державі-агресору. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.