"Здавав" позиції ППО. Агента Генштабу Росії у Дніпрі засудили до 15 років в'язниці

Обвинувачений - координатор розвідувальної групи в місті Дніпро, чиїми діями керував лідер проросійської радикальної громадської організації "SERB".

Деталі справи

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України він отримував завдання від російського куратора та координував дії співучасників групи.

"Вони добровільно погодились надавати інформацію про місця розташування об’єктів енергетичної та критичної інфраструктури міста Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Яку ще інформацію агенти Генштабу РФ передавали окупантам

Вони також збирали відомості щодо місць дислокації:

сил ППО;

штабів Сил оборони України;

підприємств оборонно-промислового комплексу;

транспортних шляхів;

військових частин;

блокпостів;

переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ.

У прокуратурі пояснили, що всю зібрану інформацію він надавав представнику держави-агресора з географічними координатами через один із месенджерів.

Фото: Обшуки (facebook.com/pgo.gov.ua)

Надалі ці дані передавалися до Генерального штабу ЗС РФ та використовувалися для планування повторних ракетних ударів по місту та області. Також агент повідомляв про наслідки ракетних обстрілів по місту та області.

Яке покарання він отримав за скоєне

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами листування з Генштабом ЗС РФ та радіокерованим саморобним вибуховим пристроєм, придатним для здійснення вибуху.

Обвинуваченого та ще шістьох учасників розвідувальної групи Генштабу ЗС РФ було затримано у січні 2023 року у ході спецоперації. Його судили за:

Державну зраду;

Придбання і зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу.

Чоловіку призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Колаборанти і зрадники з Дніпра

Нещодавно Служба безпеки Україн затримала у Дніпрі агента головного управління Генштабу Збройних сил РФ (відомого як ГРУ), який діяв під прикриттям волонтерського фонду.

До цього СБУ затримала посадовицю "Укрзалізниці", яка готувала повітряний удар РФ по логістичних шляхах Сил оборони у Дніпропетровській області.