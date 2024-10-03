Сдавать карематы и спальники не нужно: в Минобороны обновили список инвентарного имущества

Военнослужащим, которые увольняются со службы или переводятся в другие части, больше не нужно сдавать карематы, спальники и другое имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Нардеп отмечает, что Министерство обороны Украины внесло изменения в приказ 232 относительно инвентарного вещевого имущества. Согласно новым нормам, инвентарным имуществом теперь будет считаться только броня и каска, а для Десантно-штурмовых войск (ДШВ) и Сил специальных операций (ССО) к этому перечню также прилагаются наушники. "Больше никакие спальники, карематы и прочее - не инвентарное имущество. Теперь не надо возиться, чтобы сдавать такие вещи при переводе в другие части или при увольнении", - отмечает Гончаренко.