Сдавать карематы и спальники не нужно: в Минобороны обновили список инвентарного имущества
Военнослужащим, которые увольняются со службы или переводятся в другие части, больше не нужно сдавать карематы, спальники и другое имущество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.
Нардеп отмечает, что Министерство обороны Украины внесло изменения в приказ 232 относительно инвентарного вещевого имущества. Согласно новым нормам, инвентарным имуществом теперь будет считаться только броня и каска, а для Десантно-штурмовых войск (ДШВ) и Сил специальных операций (ССО) к этому перечню также прилагаются наушники.
"Больше никакие спальники, карематы и прочее - не инвентарное имущество. Теперь не надо возиться, чтобы сдавать такие вещи при переводе в другие части или при увольнении", - отмечает Гончаренко.
Напомним, РБК-Украина ранее рассказывало, что в конце лета Минобороны внесло изменения в приказы 232, 300 и 440, регулирующие военный учет. Нововведения отменяют ряд бюрократических норм и позволяют выполнять часть документов в цифровом формате. Среди основных изменений отмена 16 неинформативных бумажных книг, возможность формирования аттестатов на питание и имущество на компьютере, а также введение электронных подписей и печатей для оформления первичных документов.
Также мы писали, что в Украине упростили поднаем жилья для военнослужащих. Теперь военнослужащим не нужно предоставлять информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество при подаче документов для выплаты компенсации, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, из перечня необходимых документов исключены копии справок о регистрации места жительства. Ответственность за сбор отдельных документов возложена на командиров военнослужащих, что значительно упростит процесс для самих военных.
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