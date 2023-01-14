Здавали ворогу позиції ЗСУ. Двох жителів Слов’янська засудили на вісім років тюрми

Двоє мешканців Слов’янська (Донецька область) передавали окупантам інформацію щодо позицій ЗСУ у місті. Їх затримали та засудили на вісім років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"У липні 2022 року двоє громадян збирали дані про місця розташування військовослужбовців та техніки ЗСУ на території міста", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі додали, що чоловік уточнював певну інформацію та координати на місцевості, а жінка, використовуючи мобільні додатки та месенджер, надсилала відомості на телефон російського мобільного оператора.
Обох судили за поширення інформації про розташування Збройних Сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наступні 8 років вони проведуть у в'язниці.
Нагадаємо, що у Слов'янську вчитель здавав росіянам позиції ЗСУ та наводив ворожі ракети на школи. Його засудили на вісім років за допомогу окупантам.
До цього правоохоронці у Слов’янську (Донецька область) затримали чоловіка, який здавав окупантам дані про місця дислокації Збройних сил України.
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