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Сдавали врагу позиции ВСУ. Двух жителей Славянска осудили на восемь лет тюрьмы

Фото: Двух жителей Славянска приговорили к восьми годам тюрьмы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Двое жителей Славянска (Донецкая область) передавали оккупантам информацию о позициях ВСУ в городе. Их задержали и приговорили к восьми годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В июле 2022 года двое граждан собирали данные о местоположениях военнослужащих и технике ВСУ на территории города", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что мужчина уточнял определенную информацию и координаты на местности, а женщина, используя мобильные приложения и мессенджер, посылала сведения на телефон российского мобильного оператора.

Оба судили за распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Следующие 8 лет они проведут в тюрьме.

Напомним, что в Славянске учитель сдавал россиянам позиции ВСУ и наводил вражеские ракеты на школы. Его приговорили к восьми годам за помощь оккупантам.

До этого стражи порядка в Славянске (Донецкая область) задержали мужчину, который сдавал оккупантам данные о местах дислокации Вооруженных сил Украины.

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