Здавали РФ дані про блокпости ЗСУ. Двох жителів Донецької області відправили до в’язниці

Двоє жителів Донецької області передавали РФ інформацію про розміщення блокпостів українських військових в регіоні. Їх затримали та відправили до в’язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"У червні та вересні 2022 року чоловік і жінка, використовуючи власні мобільні телефони, через месенджер передавали дані про українських захисників", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що вони надсилали координати місць розташування особового складу та блокпостів ЗСУ на території Бахмутської та Краматорської громад.

Їх судили за поширення інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану та призначили покарання у вигляді 5 років 2 місяців та 5 років позбавлення волі.