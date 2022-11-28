Здатні бити по тилу росіян. Boeing планує виготовляти боєприпаси для України, - Reuters

Boeing хоче постачати Україні дешеві високоточні снаряди, що дозволяє завдавати ударів по глибокому тилу російської армії. Відповідна пропозиція вже надійшла до Пентагону на тлі скорочення військових запасів на Заході.

Снаряди GLSDB, які поєднують у собі боєприпаси GBU-39 та ракетні двигуни М26, можуть бути поставлені Україні вже навесні 2023 року, пише Reuters із посиланням на джерела.

GLSDB управляється за допомогою GPS-навігатора і може вразити важливу мету росіян на відстані 150 км. Вартість одного такого снаряда складає близько 40 тисяч доларів.

За даними видання, Boeing запропонував Пентагону постачати Україні снаряди одразу з американських складів.