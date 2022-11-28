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Здатні бити по тилу росіян. Boeing планує виготовляти боєприпаси для України, - Reuters

Фото: Boeing планує виготовляти боєприпаси для України (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Американська корпорація Boeing хоче налагодити постачання високоточних снарядів до України. У Пентагоні зараз розглядають цю пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Boeing хоче постачати Україні дешеві високоточні снаряди, що дозволяє завдавати ударів по глибокому тилу російської армії. Відповідна пропозиція вже надійшла до Пентагону на тлі скорочення військових запасів на Заході.

Снаряди GLSDB, які поєднують у собі боєприпаси GBU-39 та ракетні двигуни М26, можуть бути поставлені Україні вже навесні 2023 року, пише Reuters із посиланням на джерела.

GLSDB управляється за допомогою GPS-навігатора і може вразити важливу мету росіян на відстані 150 км. Вартість одного такого снаряда складає близько 40 тисяч доларів.

За даними видання, Boeing запропонував Пентагону постачати Україні снаряди одразу з американських складів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія надала Збройним силам України ракети із високоточним наведенням Brimstone 2.

Крім того, Німеччина надала Україні 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh.

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