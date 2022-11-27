Вже у ЗСУ. Британія підтвердила передачу ракет Brimstone 2
Велика Британія надала Збройним силам України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.
Як повідомляє Міноборони, ці ракети надано у рамках пакета британської допомоги українським військовим, і вони відзначаються високоточним наведенням.
"Ця допомога зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії", - відзначається у повідомленні.
As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 27, 2022
This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/SpVnWqeiVm
Нагадаємо, модернізовані високоточні ракети Brimstone 2 мають дальність пуску вдвічі більшу, ніж раніше передані Україні ракети Brimstone першого покоління. Як повідомляло РБК-Україна, вони оснащені лазерною системою самонаведення, можуть запускатися як з винищувачів, так і з потужних вантажівок.
Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.
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