У здания Верховного суда США выявили подозрительный автомобиль: полиция начала проверку

У здания Верховного суда Соединенных Штатов в центре Вашингтона выявили подозрительный автомобиль. Полиция Капитолия начала проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы расследуем подозрительный автомобиль перед зданием Верховного суда. Пожалуйста, держитесь подальше от этого места. Мы предоставим дополнительную информацию, как только сможем", - говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что Верховный суд слушал аргументы по двум делам, связанным с уголовным правом. Девять судей начали свой новый срок, когда они впервые за 19 месяцев провели устные аргументы лично из-за пандемии.

В ближайшие месяцы суд рассмотрит важные дела, касающиеся абортов и прав на оружие.