В здании Черновицкой ОВА проводят обыски

В Черновицкую областную военную администрацию в пятницу, 10 июня, пришли правоохранители. Они проводят обыски в здании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Молодой Буковинец".
Сейчас официальной информации о проведении обысков нет. Данную информацию также не прокомментировали в пресс-службе областной администрации.
Однако силовики на месте происшествия подтвердили журналистам, что в помещении ОВА проходят обыски.
По данным СМИ, следственные действия могут происходить в кабинете главы военной администрации Сергея Осачука.
Напомним, в начале июня СБУ разоблачила схему по хищению "гуманитарки", к которой может быть причастен заместитель главы Черновицкой ОВА. Чиновнику объявили подозрение.
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