У будівлі Чернівецької ОВА проводять обшуки

До Чернівецької обласної військової адміністрації у п'ятницю, 10 червня, прийшли правоохоронці. Вони проводять обшуки у будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Молодий Буковинець".
Наразі офіційної інформації про проведення обшуків немає. Дану інформацію також не прокоментували у пресслужбі обласної адміністрації.
Проте силовики на місці події підтвердили журналістам, що у приміщенні ОВА проходять обшуки.
За даними ЗМІ, слідчі дії можуть відбуватися у кабінеті голови військової адміністрації Сергія Осачука.
Нагадаємо, на початку червня СБУ викрила схему з розкрадання "гуманітарки", до якої може бути причетний заступник голови Чернівецької ОВА. Чиновнику оголосили підозру.
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