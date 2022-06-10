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У будівлі Чернівецької ОВА проводять обшуки

Фото: у Чернівецькій ОВА проводять обшуки (shpalta media)
Автор: Наталія Юрченко

До Чернівецької обласної військової адміністрації у п'ятницю, 10 червня, прийшли правоохоронці. Вони проводять обшуки у будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Молодий Буковинець".

Наразі офіційної інформації про проведення обшуків немає. Дану інформацію також не прокоментували у пресслужбі обласної адміністрації.

Проте силовики на місці події підтвердили журналістам, що у приміщенні ОВА проходять обшуки.

За даними ЗМІ, слідчі дії можуть відбуватися у кабінеті голови військової адміністрації Сергія Осачука.

Нагадаємо, на початку червня СБУ викрила схему з розкрадання "гуманітарки", до якої може бути причетний заступник голови Чернівецької ОВА. Чиновнику оголосили підозру.

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