Будівлю Пентагону розблокували після стрілянини в метро

Будівлю Пентагона розблокували після стрілянини на станції метро. Ця станція метро використовується співробітниками американського Міністерства оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на охорону Пентагону та видання Politico .

"Пентагон зняв блокування та знову відкритий. Коридор №2 та вхід у метро все ще закриті. Коридор №3 відкритий для пішоходів", - заявила охорона міністерства.

Водночас видання Politico пише, що охоронці Пентагону застрелили бандита, який хотів вдертися на територію Міноборони США. В ході перестрілки постраждав і один охоронець, йому знадобилася медична допомога.

Джерело видання зазначимо, що співробітникам Пентагону наразі не дозволяють виходити з будівлі.