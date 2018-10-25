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Будівлю з офісом CNN відкрито після евакуації

Новини » Суспільство    25.10.2018 - 06:46
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В будівлі Time Warner завершилася перевірка

Будинок у центрі Нью-Йорка (США), в якому розташована штаб-квартира корпорації Time Warner, а також офіс телекомпанії CNN, відкрили після евакуації через посилку з бомбою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Поліцейське управління Нью-Йорка завершило перевірку, і тепер можна безпечно повернутися в будівлю", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, вранці, 24 жовтня, будівлю Time Warner в центрі Манхеттена, було евакуйовано після виявлення підозрілого пакету. Влада згодом заявила, що в ньому знаходився саморобний вибуховий пристрій. Він був вивезено фахівцями-вибухотехніками на полігон в нью-йоркському районі Бронкс, де його повинні знешкодити.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп відреагував на розсилки поштою вибухових пристроїв.

Раніше співробітники секретної служби США перехопили два підозрілі посилки, які були відправлені колишньому держсекретареві США Хілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі.

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