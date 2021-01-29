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Здание ГБР в Киеве взяли под государственную охрану

Автор: Дмитрий Левицкий

Здание Государственного бюро расследований в Киеве взяли под государственную охрану. Соответствующий указ сегодня, 29 января, издал президент Владимир Зеленский.

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Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Глава государства определил здание ГБР в Киеве важным государственным объектом.

"Определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание ГБР и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15, в городе Киеве", - говорится в указе.

Обеспечивать безопасность здания ГБР будет Управление государственной охраны.

Напомним, в ноябре прошлого года иностранец сообщил о минировании здания ГБР в Киеве. Минирование оказалось ложным, а иностранцу грозило до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, в прошлом году произошел еще один инцидент, связанный с ГБР. На территорию ГБР незаконно проникла народный депутат 8-го созыва Татьяна Чорновил, за что ей грозило до 5 лет за решеткой.

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