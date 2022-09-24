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"Здала" окупантам понад 20 людей. В Україні колаборантку підозрюють у держзраді

Фото: у Херсоні колаборантка передала дані 23 людей окупантам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Жителька Херсона надала окупантам дані 23 особи. Вона із березня допомагає російським загарбникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Повідомлено про підозру мешканці м. Херсона, яка з березня допомагає окупаційним військам РФ завдавати шкоду обороноздатності та державній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювана передала окупантам відомості про 23 людей, які нібито становили загрозу «владі» До вказаних інформаторкою мешканців окупанти застосовували психологічний та фізичний вплив.

Підозрювана також влаштувалася спеціалістом в окупаційній адміністрації, де бере активну участь у її діяльності.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури жінці заочно повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 111-1 КК України).

Як повідомлялося, раніше правоохоронці викрили ще п'ятьох колаборантів на тимчасово захоплених територіях Донбасу. Вони допомагають Росії та підтримують окупаційні режими.

Також СБУ ідентифікувала й назвала імена зрадників на тимчасово окупованій території Херсонської області, які вступили до лав так званого "МВД РФ".

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