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"Здачі України" не буде. В ОП відкинули можливість таємних переговорів Заходу з Путіним

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Київ, Субота 19 листопада 2022 10:26
"Здачі України" не буде. В ОП відкинули можливість таємних переговорів Заходу з Путіним Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Будь-які припущення щодо можливості таємних переговорів західних країн з Кремлем щодо України не будуть втілені в реальність. Українці цього не дозволять, бо це питання життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"Будь-які конспірологічні теорії про "здачу України" чи таємні переговори Заходу з Путіним не враховують одну "маленьку деталь" - українців. Такі домовленості просто не могли б бути втілені. Україна ніколи не стане на коліна перед росіянами. Це не питання політики. Це питання життя", - написав Подоляк.

Що сталося

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна допустив можливість переговорів із Заходом щодо України.

Так, Дмитро Пєсков заявив, що це нібито допоможе посадити українське керівництво за стіл переговорів з РФ.

На це вже відреагували в США. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що лише президент України Володимир Зеленський може ухвалити рішення про початок переговорів з Росією і Вашингтон не буде на нього тиснути.

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