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Збував особисті дані українців. Житель Черкас створив базу даних про 20 млн осіб

Фото: житель Черкас створив базу даних про 20 млн осіб (freepik.com)
Автор: Наталія Кава

Житель міста Черкаси створив незаконну базу даних, налічувала інформацію стосовно майже 20 мільйонів осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

За даними відомства, чоловік впродовж 2022 та 2023 року створив вебресурс, де були бази даних державних установ та комерційних структур, а також конфіденційна інформація про громадян.

"На цьому ресурсі за грошову винагороду можна було отримувати прізвище, ім`я та по-батькові громадян, адресу, дату та місце народження, паспортні дані, сімейний стан, номери телефонів та інші персональні дані", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що кіберзловмисники намагалися шпигувати за комп’ютерами органів державної влади України начебто від імені "Укртелекому".

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