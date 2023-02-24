Збував особисті дані українців. Житель Черкас створив базу даних про 20 млн осіб

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

За даними відомства, чоловік впродовж 2022 та 2023 року створив вебресурс, де були бази даних державних установ та комерційних структур, а також конфіденційна інформація про громадян.

"На цьому ресурсі за грошову винагороду можна було отримувати прізвище, ім`я та по-батькові громадян, адресу, дату та місце народження, паспортні дані, сімейний стан, номери телефонів та інші персональні дані", - сказано в повідомленні.