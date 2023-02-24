Сбывал личные данные украинцев. Житель Черкасс создал базу данных о 20 млн человек

Житель города Черкассы создал незаконную базу данных, насчитывал информацию о почти 20 миллионах человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным ведомства, мужчина в течение 2022 и 2023 годов создал вебресурс, где находились базы данных государственных учреждений и коммерческих структур, а также конфиденциальная информация о гражданах.

"На этом ресурсе за денежное вознаграждение можно было получать фамилию, имя и отчество граждан, адрес, дату и место рождения, паспортные данные, семейное положение, номера телефонов и другие персональные данные", - говорится в сообщении.