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Винищувач США збив турецький безпілотник у Сирії, - ЗМІ

Сирія, Четвер 05 жовтня 2023 19:55
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Винищувач США збив турецький безпілотник у Сирії, - ЗМІ Фото: Винищувач США збив турецький безпілотник (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Американські військові збили турецький безпілотник неподалік бази над Північною Сирією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про знищення турецького безпілотника виданню розповіли двоє анонімних чиновників США. За їх словами, безпілотник збив винищувач F-16.

Водночас представник міністерства оборони Туреччини заявив, що безпілотник, збитий військовими, не належав турецьким збройним силам. Але й не сказав, чий він був.

Інцидент стався в той час, як Туреччина проводила серію атак по об'єктах Робочої партії Курдистану, яку турецька влада називає терористичною організацією. Понад 15 безпілотників увійшли до повітряного простору регіону та вразили цілі, включаючи інфраструктуру та заправні станції.

Турецькі офіційні особи заявили, що будь-яка інфраструктура та енергетичні об'єкти в Іраку та Сирії, контрольовані Робочою партією Курдистану (РПК), а також Загони народної самооборони (ОНС), були законними військовими цілями.

Нагадаємо, в неділю у Міністерства внутрішніх справ в Анкарі стався теракт. У Туреччині заявили, що двоє нападників прибули із Сирії. Внаслідок вибуху загинули обидва нападники і були поранені двоє поліцейських.

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