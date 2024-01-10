Зброя закінчується. Лідер демократів у Сенаті закликав терміново схвалити допомогу Україні

Війна в Україні - це конфлікт, що змінює історію

За словами Шумера, переговорники в Сенаті продовжують роботу над завершенням угоди щодо додаткової угоди з національної безпеки.

"Під час зростаючої кризи в усьому світі наш додатковий пакет є відповіддю Америки на цей вирішальний момент світової історії. Світ стоїть на роздоріжжі: війна, що відбувається в Україні, ведеться не тільки між однією нацією, що захищається від іншої, а й між тиранією і самою демократією", - заявив він.

Шумер додав, що війна в Україні - це конфлікт, який змінює історію. Це може відновити баланс сил західних демократій, який зберігся з часів закінчення холодної війни.

У бійців ЗСУ закінчується зброя

Лідер демократів заявив, що сенатори повинні продовжувати швидко діяти, тому що Україна переживає небезпечний момент у своїй війні проти РФ.

"Українські бійці залишаються рішучими і не втратили рішучості захищати свою батьківщину. Але вони втрачають боєприпаси та озброєння, у забезпеченні яких Америка відіграла провідну роль", - сказав він.

Ризики несхвалення допомоги для України

Шумер додав, що якщо Сенат не схвалить збільшення допомоги Україні, війна, яка вже рухається в бік Росії, може через місяць різко змінитися на користь РФ.

За його словами, зараз це відбувається тільки в бік Росії через брак озброєнь.

"Як я цитував учора, український офіцер сказав, що на кожні п'ять залпів, випущених росіянами по його військах, він може дати тільки один залп у відповідь", - додав сенатор.

Демократія перебуває під загрозою

Шумер додав, що в минулих поколіннях демократи і республіканці подолали б небо і землю, щоб протистояти російським диктаторам. Вони б не стали проявляти слабкість по відношенню до автократичних бандитів, які вторгаються у своїх сусідів і сподіваються на занепад Америки.

Він нагадав, що кілька тижнів тому він почув безпосередньо від президента Володимира Зеленського про те, що буде поставлено на карту, якщо вони зазнають невдачі.

Ситуація з допомогою США для України

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Конгрес не зміг схвалити запит президента США Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки, які передбачали понад 60 млрд доларів України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Нещодавно у Білому домі заявили, що Штати більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. За словами координатора Ради нацбезпеки Джона Кірбі, президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який "у нас є повноваження щодо коштів".

Докладніше про це та про те, чому без угоди щодо південного кордону в США не можуть схвалити не лише бюджет, а й багатомільярдну допомогу нашій країні, - у матеріалі РБК-Україна.