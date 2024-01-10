Оружие заканчивается. Лидер демократов в Сенате призвал срочно одобрить помощь Украине

Война в Украине - это конфликт, меняющий историю

По словам Шумера, переговорщики в Сенате продолжают работу над завершением соглашения по дополнительному соглашению по национальной безопасности.

"Во время растущего кризиса во всем мире наш дополнительный пакет является ответом Америки на этот решающий момент мировой истории. Мир стоит на распутье: война, происходящая в Украине, ведется не только между одной нацией, защищающейся от другой, но и между тиранией и самой демократией", - заявил он.

Шумер добавил, что война в Украине - это конфликт, который меняет историю. Это может восстановить баланс сил западных демократий, который сохранился со времен окончания холодной войны.

У бойцов ВСУ заканчивается оружие

Лидер демократов заявил, что сенаторы должны продолжать быстро действовать, потому что Украина переживает опасный момент в своей войне против РФ.

"Украинские бойцы остаются решительными и не потеряли решимости защищать свою родину. Но они теряют боеприпасы и вооружение, в обеспечении которых Америка сыграла ведущую роль", - сказал он.

Риски неодобрения помощи для Украины

Шумер добавил, что если Сенат не одобрит увеличение помощи Украине, война, которая уже движется в сторону России, может через месяц резко измениться в пользу РФ.

По его словам, сейчас это происходит только в сторону России из-за нехватки вооружений.

"Как я цитировал вчера, украинский офицер сказал, что на каждые пять залпов, выпущенных россиянами по его войскам, он может дать только один залп в ответ", - добавил сенатор.

Демократия находится под угрозой

Шумер добавил, что в прошлых поколениях демократы и республиканцы преодолели бы небо и землю, чтобы противостоять российским диктаторам. Они бы не стали проявлять слабость по отношению к автократическим бандитам, которые вторгаются в своих соседей и надеются на упадок Америки.

Он напомнил, что несколько недель назад он услышал непосредственно от президента Владимира Зеленского о том, что будет поставлено на карту, если они потерпят неудачу.

Ситуация с помощью США для Украины

Напомним, в конце 2023 года Конгресс не смог одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности, которые предусматривали более 60 млрд долларов Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, которые отказывались поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

Недавно в Белом доме заявили, что у Штатов больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи. По словам координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который "у нас есть полномочия по средствам".

Более подробно об этом и о том, почему без соглашения по южной границе в США не могут одобрить не только бюджет, но и многомиллиардную помощь нашей стране, - в материале РБК-Украина.