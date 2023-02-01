Зброя для України може створити умови для мирного врегулювання війни, - Столтенберг

Постачання різної зброї Україні можуть створити умови для того, щоб завершити війну з Росією шляхом переговорів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Nikkei заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він підкреслив, що Північноатлантичний альянс має бути готовим до тривалої війни між РФ і Україною, оскільки поки ознак підготовки до миру з боку російського диктатора Володимира Путіна не спостерігається.

За словами Столтенберга, Україні необхідно продовжувати надавати підтримку після "безпрецедентного рівня допомоги".

"Ця підтримка щодня змінює ситуацію на полі бою… Якщо ми хочемо мирного вирішення конфлікту в Україні, де Україна переважатиме як суверенна незалежна держава, тоді нам необхідно надати військову підтримку. Зброя, поставлена сьогодні, може створити умови для мирного врегулювання завтра", - заявив генсек НАТО.