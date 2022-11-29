Підтримка України та відновлення енергетики: що ухвалили на саміті НАТО в Бухаресті

У вівторок, 29 листопада, завершився перший день саміту НАТО в Бухаресті. На ньому заявили про подальшу підтримку України та пообіцяли допомогти відновити її енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Північноатлантичного альянсу.

"Ми зібралися в Бухаресті, поблизу берегів Чорного моря, тоді як триває вторгнення Росії в Україну, що загрожує миру, безпеці та процвітанню в євроатлантичному регіоні", - йдеться у спільній заяві.

Міністри зазначили, що Росія несе повну відповідальність за цю війну - кричуще порушення міжнародного права та принципів Статуту ООН. Агресія Росії, у тому числі її безперервні та безсовісні удари по українських об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури, позбавляє мільйони українців доступу до базових послуг.

"Сьогодні ми вітаємо присутнього тут міністра закордонних справ Кулебу, і ми повністю солідарні з урядом та народом України в їхньому героїчному захисті нації та землі, і ми віддаємо належне пам'яті всіх загиблих", - заявляють в НАТО.

Україні пообіцяли продовжувати та нарощувати подальшу політичну та практичну підтримку та збережуть її стільки часу, скільки буде потрібно. Також було заявлено, що будуть допомагати Україні зміцнювати її стійкість, захищати її народ та протистояти російським дезінформаційним кампаніям.

"Члени НАТО сприятимуть Україні у процесі відновлення її енергетичної інфраструктури та захисту її населення від ракетних ударів. Ми, як і раніше, сповнені рішучості підтримувати довгострокові зусилля України на шляху її повоєнного відновлення та реформ, аби Україна змогла забезпечити своє вільне та демократичне майбутнє, модернізувати оборонний сектор, зміцнити довгострокову оперативну сумісність та стримувати майбутню агресію", - додали наостанок.