Оружие и энергетика. Кулеба и Блинкен скоординировали шаги по усилению помощи Украине

"...Мы будем поддерживать украинские усилия по борьбе с российской агрессией, чтобы защитить свою независимость, суверенитет и территориальную целостность", - сказал он.

Блинкен добавил, что эта поддержка будет сильной и решительной, он слышал это "от всех сидящих за столом".

"Вчера также у нас была возможность, вместе со странами G7 и другими, поговорить о потребностях, которые есть у Украины в плане ее энергетической инфраструктуры. Потому что у президента Путина не получается победить Украину военным путем, потому он ведет войну против гражданского населения, пытаясь разрушить ее энергетическую инфраструктуру, чтобы отключить свет, тепло, воду", - заявил госсекретарь.

Он подчеркнул, что у многих стран есть решимость помочь Украине в защите ее энергетической инфраструктуры и восстановлении разрушенных энергообъектов.

Реакция Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Бухаресте поблагодарил США за лидерство по наиболее актуальным вопросам: поставкам оружия и обеспечении энергетических потребностей Украины.

"Вчера мы слышали ряд новых обещаний от членов НАТО по предоставлению Украине оборонного оружия и энергетического оборудования. Госсекретарь Блинкен правильно подчеркнул потребность для всех работать наиболее скоординированным образом, потому что у нас действительно нет времени, и каждый день имеет значение, как на линии фронта, так и для домохозяйств по всей Украине. Потому что когда у вас нет ни электричества, ни водоснабжения, вы буквально становитесь частью фронта и вам требуется немедленная поддержка", - сказал Кулеба.

Он уточнил, что ему было приятно слышать вчера от всех участников встречи, что поддержка со стороны НАТО будет длиться так долго, как это будет нужно.

"Народ Украины будет более всего рад тому, если эта поддержка будет поступать так быстро, как это нужно и так долго, как это потребуется. Время имеет значение", - акцентировал министр.

Кулеба добавил, что необходимо привлекать больше стран мира к поддержке Украины, в том числе страны Глобального Юга.