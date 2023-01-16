Зброя, яка змінить війну. Що Захід може надати Україні для перемоги над РФ

США на початку 2023 року анонсували найбільший пакет військової допомоги Україні. Вашингтон вирішив передати озброєння та боєприпасів на суму понад 3 млрд доларів. З початку вторгнення РФ рекордні суми допомоги, закон про ленд-ліз, активна дипломатична підтримка Заходу зростали з місяця на місяць.

Але спершу ситуація з передачею озброєння була іншою. Майже за рік важких битв української армії із загарбниками відбулася справжня еволюція постачання західного озброєння. Радянські системи ППО С-300 зі складів країн Східної Європи змінилися американськими Patriot, боєприпаси для "Гіацинту" "виросли" до HIMARS, а постачання німецьких Leopard-2 замість Т-72 виглядають більш реалістичними, ніж будь-коли.

Артилерія

"Ви можете дати нам один відсоток від усіх ваших літаків. Один відсоток усіх ваших танків. Один відсоток! Системи залпового вогню, MLRS, протикорабельна зброя. Засоби протиповітряної оборони. Хіба можна вистояти у такій війні без цього?"

З цими словами президент України Володимир Зеленський звернувся до членів НАТО під час саміту 24 березня через місяць після повномасштабного вторгнення РФ. На той момент західні союзники України постачали зброю, яка, скоріше, стала б у нагоді в партизанських битвах, але не в повномасштабній війні. Це були протитанкові та переносні зенітні ракетні комплекси типу Javelin або Stinger, стрілецька зброя, амуніція.

Діалоги із Заходом про постачання потужнішого озброєння велися постійно. У березні-квітні Україна просила закрити небо та дати більше важкої зброї. Але результату не було. Західні союзники давали зрозуміти, що допомагатимуть оборонятися, а не наступати.

"Ми вважаємо, що найбільш ефективним способом підтримки українських військових у протистоянні з РФ є надання більшої кількості протитанкових засобів та систем ППО", – говорив у березні командувач збройних сил США Тод Уолтерс.

На цю риторику, на думку багатьох військових та політичних експертів, впливало небажання США та ЄС штовхати Росію на ескалацію конфлікту та головним чином страх перед ядерною зброєю.

Все змінилося, коли світ побачив, на яку жорстокість здатні російські загарбники. Втікаючи у квітні з Київської, Чернігівської та Сумської областей, окупанти залишили по собі звірства у Бучі, Гостомелі, Ірпені та багатьох інших невеликих містах. Стало очевидним, що Україна, а в найгіршій перспективі й інші країни мають справу з терористами та вбивцями. Дипломатичні розмови набули дещо іншого тону.

Вже у червні в Україні з'явилися HIMARS. Американська РЗСО стала першою справжньою "зіркою" реактивних систем, якими користуються ЗСУ. Вона затьмарила собою навіть гаубиці М777, які передали трохи раніше.

І хоча Штати передали системи залпового вогню із ракетами дальністю не 300, а 80 кілометрів, HIMARS став так званим "game changer". Ця зброя змінила хід війни, дозволивши українським військовим знищувати склади з боєприпасами, радіолокаційні та командні пункти, стріляти по позиціях супротивника з максимальною точністю. Іншими словами, ЗСУ ламали плани наступу російських загарбників.

РСЗВ HIMARS (фото: Getty Images)

Враховуючи, що війну України проти російських окупантів називають переважно артилерійською, озброєння саме цього типу нам необхідно багато. Європейські партнери паралельно з США передали Україні САУ Caesar (Франція), гаубиці Panzerhaubitze 2000 (Німеччина), САУ Krab (Польща). Вся артилерія 155-го "натівського" калібру. Хід війни установки не переламали, але ефективно посилили українські війська у безперервних артилерійських дуелях.

При цьому, на думку експерта Українського мілітарного центру Юрія Збанацького, ті ж PzH2000 зношуються, тому їх мало. "PzH2000 і М109 не зовсім витягують інтенсивність цієї війни, насамперед через їхню малу кількість - одній САУ доводиться відпрацьовувати за десяток, щоб ми могли відповідати хоча б одним снарядом на 7 російських. Тому їм постійно необхідне обслуговування у виробника", – зазначив Збанацький у коментарі РБК-Україна.

Сьогодні, якщо говорити про артилерію, союзники продовжують передавати нам гаубиці та боєприпаси до них. В останньому пакеті допомоги від Штатів також є ракети HIMARS.

З обіцяної 2023 року артилерії нам передадуть американські САУ M109 Paladin. Їхнє постачання вже анонсували в останньому пакеті військової допомоги. Поки що йдеться про 18 установок. Paladin набагато сучасніший за її радянські аналоги, головним чином, через свою автоматизовану "начинку".

"Броня"

Наприкінці року Валерій Залужний назвав конкретні цифри, скільки ЗСУ потрібно техніки, щоб наступати на окупантів.

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, гадаю, цілком реально вийти на кордон 23 лютого", – наголосив він в інтерв'ю The Economist. .

Головнокомандувач додав, що Україна отримує зброю, але не в тих кількостях, які потрібні тут і зараз. Броньована техніка – це те, на чому армія заходить після артилерійської зачистки на територію. Вона потрібна у великих кількостях, про що у коментарі РБК-Україна сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Якщо ми говоримо про контрнаступ, звісно, потрібна "броня". Це важливіше. Для оборони потрібна артилерія. Вона теж відіграє роль при наступі, але зараз нам треба наростити "броню", – зазначив Мусієнко.

Рекордний пакет військової допомоги від США на початку року, судячи з усього, надихнув країни ЄС. Лідери європейського континенту знову порушили теми про озброєння, яке до цього вважалося недосяжним. Серед них нові дрони, ППО, ракети та сучасні танки.

Одним із них став німецький танк Leopard-2 – його передачу обговорювали практично з початку повномасштабного вторгнення, але на той період діалог про передачу "леопардів" закінчувався, щойно встигаючи початися.

Leopard-2 (фото: Getty Images)

"Леопард" вважається однією з найкращих бойових машин у світі. Він надійний, швидкий та потужний. Крім того, його розробляли, зокрема, для боротьби з радянськими аналогами, наприклад, з танком Т-72, про що пише англійський військовий аналітик Домінік Ніколс у статті The Telegraph.

Наводячи приклад успішного наступу ЗСУ в Харківській області, експерт припускає, що з новою технікою від західних партнерів ситуація може повторитися.

"Є всі шанси, що це може статися знову, якщо важкі танки, такі як Challenger II і, можливо, Leopard II німецького виробництва, подаровані Польщею та Фінляндією, будуть об'єднані з броньованими бойовими машинами піхоти, нещодавно обіцяними США, Францією та Німеччиною", – пише Ніколс.

Але керівництво Німеччини не поспішає ділитися з Україною танками. Коли йдеться про "леопарди", канцлер ФРН Олаф Шольц, судячи з усього, не хоче брати відповідальність на себе і особисто передавати танки в Україну. Його позиція протягом тривалого часу переговорів залишається однаковою – вирішувати питання про постачання танків мають усі країни, у кого вони є. А Leopard II є принаймні у десяти державах.

"При всьому тому, що ми робимо, ми не будемо діяти наодинці", – підкреслив Шольц в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk ще 17 вересня.

Тоді ж, у вересні, українське політичне керівництво запропонувало Німеччині взяти на себе лідерство у цьому питанні. Низка країн закликала Шольца "випустити леопардів", наприклад, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Навіть усередині самого уряду німці вимагали канцлера дати Україні необхідні танки.

"Усі цього хочуть. Фінляндія хоче, Іспанія вже давно, Польща зараз перейшла в наступ, а впертий канцлер заважає", – заявив голова опозиційної фракції Християнсько-демократичного союзу Йоган Вадефуль.

Першими передати танки вирішили у Варшаві. Під час свого візиту до Львова 11 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна отримає від Варшави роту танків. У Німеччині вже встигли заявити, що до них поки що не надходило такого запиту від поляків.

Разом із Польщею танки готові передати і у Фінляндії, а 13 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що є ще три країни, які заявили про готовність поставити нам "леопарди", але для цього потрібен дозвіл Німеччини. Втім, раніше Кулеба заявляв, що впевнений у позитивному завершенні питання.

"Я не сумніваюся, що Україна отримає німецькі танки Leopard. Я думаю, що й німецький уряд десь у глибині душі вже розуміє, що це рішення буде ухвалено", – заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба після візиту міністра оборони ФРН Анналени Бербок до Харкова.

Рішення про передачу "леопардів" Україні може бути прийняте в ході чергового "Рамштайну" 20 січня, зазначає низка експертів. Видання Bloomberg із посиланням на джерела також повідомляє, що Берлін, ймовірно, ухвалив рішення про постачання танків Україні. "На зустрічі (Рамштайн – ред.) міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт "надішле чіткий сигнал" щодо постачання Leopard 2", – зазначають у виданні.

Розмова про танки чітко ілюструє еволюцію українсько-західної дипломатії. На початку повномасштабної війни союзники Києва шукали для ЗСУ радянську "броню" зі складів країн Східної Європи. Сьогодні ж ми очікуємо постачання одного з найсучасніших танків у світі.

Поки Шольц сумнівається, чи варто давати Україні "леопарди", США та Франція оголосили про передачу ЗСУ іншої броньованої техніки. Міністр Кулеба зазначив, що Франція таким чином показує Німеччині приклад.

"Ми зараз за півкроку до вирішення теми танків. Французи завдали "першого удару" по цій стінці з легкого колісного танка. Французи зробили перший крок, потім поляки",–- заявив Кулеба.

Йдеться про бронемашини Bradley (США), танки AMX-10RC, бронетранспортери Bastion (Франція) та БМП Marder. Це мобільна та маневрена "броня" і в сукупності вона збільшить ефективність наступу та захистить військових, каже Збанацький.

AMX-10RC (фото: Getty Images)

Експерт Ніколс також зазначає, що Bradley проявив себе добре в операції "Буря в пустелі" в Іраку – машини знищили Т-72.

"Цей комплекс, зокрема танк Т-72, який хоч і перебуває на озброєнні іракської армії, був знищений американською піхотною машиною "Бредлі" в ході операції "Буря в пустелі" в 1991 році. Вашингтон відправляє 50 "Бредлі" на Україну", – наголосив експерт.

На думку Мусієнка, "леопарди" та "бредлі" здатні стати наступними game changer у битві проти загарбників. "Це те, що може нам допомогти, посилити наші позиції та змінити хід війни", – зазначив Мусієнко.

Окрім "леопардів" Україна просить "броню" і в інших країн. Challenger-2 у Великобританії та Abrams у США. Якщо з останніми питання не вирішене, то "челенджери" нам все ж таки передадуть. 14 січня стало відомо, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак ухвалив рішення про постачання в Україну танків. За інформацією британських ЗМІ, йдеться про танковий ескадрон.

Таким чином Великобританія стане першою країною, яка передасть Україні важку "броню". Можливо, для Шольца це буде сигналом, що інші європейські держави готові йти далі з метою допомогти Україні не в обороні, а в наступі. Страх перед російською ескалацією на 11-й місяць війни явно не має вирішального впливу на прийняття рішень.

ППО

Прохання про "небо на замку" для України почали доноситися практично відразу після початку повномасштабного вторгнення. Росія активно прагнула завоювати повітряний простір, але українські війська все ж таки не дали можливості російській авіації панувати в небі України.

Прикриваючи свої невдачі на полі бою, з 10 жовтня Кремль розпочав масові обстріли цивільної інфраструктури. Застосувавши тактику великого терору, Росія сама підштовхнула союзників України остаточно визначитись із постачанням засобів ППО. Так у нас з'явилися німецькі Iris-T, американсько-норвезькі NASAMS, а також французькі Crotale та іспанські MIM-23 Hawk. Хоча, безперечно, переговори про передачу цих систем точилися й раніше.

Вибудовуючи систему протиповітряного захисту, українські військові не покладаються на приклад ізраїльського "Залізного куполу". Україна в десятки разів більша і накрити її "куполом" фізично неможливо, про що в коментарі РБК-Україна заявив спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Такий принцип дії протиповітряної оборони у західних союзників. У них не захищає ППО усю країну – у США чи Канади, наприклад. Вони не можуть фізично закрити все", – зазначив представник ПС ЗСУ.

На сьогоднішній день, використовуючи системи ППО різного ступеня дальності, ЗСУ збивають від 70 до 90% цілей. Однак нам потрібно більше існуючих комплексів та нових одиниць потужної протиповітряної оборони. Наприклад, Patriot, про які, як і про деякі інші типи озброєння, спочатку не йшлося мови. Ще у березні один з американських чиновників, якого процитували ABC News , заявив, що Україна не отримає ЗРК.

"Це незнайома українцям система. І, як ми чітко пояснили, в Україні не воюватимуть американські війська", – сказав чиновник.

ППО Patriot (фото: Getty Images)

До кінця року Вашингтон переглянув своє ставлення до цього питання, пообіцявши передати Києву одну батарею Patriot. Після чого стало очевидно, що вчорашнє категоричне "ні", що стосується постачання потужного озброєння, завтра може стати "так".

І хоча достеменно невідомо, яку саме систему Patriot передадуть американці, важливо, що нові модифікації цієї ППО можуть збивати балістичні ракети. А це вкрай необхідно, зокрема в умовах можливих домовленостей Росії з Іраном щодо постачання ракет.

Слідом за Штатами про передачу системи Patriot Україні заявила Німеччина, яка зовсім нещодавно навідріз відмовлялася від цього кроку. Навіть коли про це її просила Польща, якій Берлін передав ППО, яким Варшава була готова поділитися з Києвом.

Як би там не було, очевидно, що Patriot – це база, навколо якої будуватиметься подальша протиповітряна оборона України.

"Балістичні ракети – Іскандер-М, а також Точка-У. Це ті, які вони проти нас використовують. Також росіяни намагаються отримати від Ірану Fateh та Zolfaghar. Ці ракети летять балістичною траекторією. Тому ці комплекси могли б закрити нам небо на тих напрямах", – зазначив Ігнат.

Окрім цього, Україна розраховує на систему ППО SAMP-T. Про запит щодо неї ще на початку грудня говорив міністр оборони Олексій Рєзніков. Кілька днів тому стало відомо, що Італія все ж таки вирішила передати Україні ці комплекси. Ця система також може знищувати балістичні ракети.

Ще один ефективний екземпляр ППО, якого в Україні поки що немає – Vampire. Ці установки з лазерним наведенням, які можна встановити на більшість транспортних засобів, збивають невеликі безпілотники. Що актуально з огляду на гібридні обстріли росіян. Пентагон вже замовив 14 "вампірів" для України на 40 мільйонів доларів.

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Успіх України у війні з РФ залежить від якості та кількості озброєння, якого все ще не вистачає. До того ж, ще є види зброї, "заблоковані" для поставок. Серед них ракети ATACMS, які можна запускати на 300 кілометрів, ударні дрони Reaper та Grey Eagle, здатні залітати на ворожу територію, сучасні американські винищувачі F-16, які замінять застарілі МіГи.

Але, як показав рік великої війни, у питанні зброї тенденція змінюється. Українські військові насправді довели, що можуть швидко освоювати західну техніку, здобуючи результат на полі бою. І що важливо: сьогоднішній Захід не схожий на вчорашній щодо Росії. Українські партнери більше не прагнуть "стримати" окупантів з мінімальними втратами в Україні, дедалі менше звучать заклики до переговорів, та й про збереження особи країни-терориста заяв більше немає. Дипломатію слова замінила дипломатія зброї – чим вона потужніша, тим ближча перемога України на всіх фронтах.