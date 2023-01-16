Оружие, которое изменит войну. Что Запад может дать Украине для победы над РФ

США в начале 2023 года анонсировали крупнейший пакет военной помощи Украине. Вашингтон решил передать вооружения и боеприпасов на сумму более 3 млрд долларов. С начала вторжения РФ рекордные суммы помощи, закон о ленд-лизе, активная дипломатическая поддержка Запада росли из месяца в месяц.

Но сперва ситуация с передачей вооружения была иной. Почти за год тяжелых битв украинской армии с захватчиками произошла настоящая эволюция поставок западного вооружения. Советские системы ПВО С-300 со складов стран Восточной Европы сменились американскими Patriot, боеприпасы для "Гиацинта" "выросли" до HIMARS, а поставки немецких Leopard-2 вместо Т-72 выглядят реалистичнее, чем когда-либо.

Артиллерия

"Вы можете дать нам один процент от всех ваших самолетов. Один процент всех ваших танков. Один процент! Системы залпового огня, MLRS, противокорабельное оружие. Средства противовоздушной обороны. Разве можно выстоять в такой войне без этого?"

С этими словами президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам НАТО в ходе саммита 24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ. На тот момент западные союзники Украины поставляли оружие, которое, скорее, пригодилось бы в партизанских сражениях, но не в полномасштабной войне. Это были противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы типа Javelin или Stinger, стрелковое оружие, амуниция.

Диалоги с Западом о поставках более мощного вооружения велись постоянно. В марте-апреле Украина просила закрыть небо и дать больше тяжелого оружия. Но результата не было. Западные союзники давали понять, что будут помогать обороняться, а не наступать.

"Мы считаем, что наиболее эффективным способом поддержки украинских военных в противостоянии с РФ является предоставление большего количества противотанковых средств и систем ПВО", – говорил в марте командующий вооруженными силами США Тод Уолтерс.

На эту риторику, по мнению многих военных и политических экспертов, влияло нежелание США и ЕС толкать Россию на эскалацию конфликта и, главным образом, страх перед ядерным оружием.

Все изменилось, когда мир увидел, на какую жестокость способны российские захватчики. Бежав в апреле из Киевской, Черниговской и Сумской областей, оккупанты оставили по себе зверства в Буче, Гостомеле, Ирпене и многих других небольших городах. Стало очевидно, что Украина, а в наихудшей перспективе и другие страны имеют дело с террористами и убийцами. Дипломатические разговоры приобрели несколько иной тон.

Уже в июне в Украине появились HIMARS. Американская РЗСО стала первой настоящей "звездой" реактивных систем, которыми пользуются ВСУ. Она затмила собой даже гаубицы М777, которые передали немного раньше.

И хотя Штаты передали системы залпового огня с ракетами дальностью не 300, а 80 километров, HIMARS стал так называемым "game changer". Это оружие изменило ход войны, позволив украинским военным уничтожать склады с боеприпасами, радиолокационные и командные пункты, стрелять по позициям противника с максимальной точностью. Иными словами, ВСУ ломали планы наступления российских захватчиков.

РСЗО HIMARS (фото: Getty Images)

Учитывая, что войну Украины против российских оккупантов называют, преимущественно, артиллерийской, вооружения именно этого типа нам необходимо много. Европейские партнеры параллельно с США передали Украине САУ Caesar (Франция), гаубицы Panzerhaubitze 2000 (Германия), САУ Krab (Польша). Вся артиллерия 155-го "натовского" калибра. Ход войны установки не переломили, но эффективно усилили украинские войска в непрекращающихся артиллерийских дуэлях.

При этом, по мнению эксперта Украинского милитарного центра Юрия Збанацкого, те же PzH2000 изнашиваются, потому то их мало. "PzH2000 и М109 не совсем вытягивают интенсивность этой войны, прежде всего из-за их малого количества – одной САУ приходится отрабатывать за десяток, чтобы мы могли соответствовать хотя бы одним снарядом на 7 российских. Потому им постоянно необходимо обслуживание у производителя", – отметил Збанацкий в комментарии РБК-Украина.

Сегодня, если говорить об артиллерии, союзники продолжают передавать нам гаубицы и боеприпасы к ним. В последнем пакете помощи от Штатов также есть ракеты к HIMARS.

Из обещанной в 2023 году артиллерии нам передадут американские САУ M109 Paladin. Их поставку уже анонсировали в последнем пакете военной помощи. Пока речь идет о 18 установках. Paladin гораздо современнее ее советских аналогов, главным образом, из-за своей автоматизированной "начинки".

"Броня"

В конце года Валерий Залужный назвал конкретные цифры, сколько ВСУ нужно техники, чтобы наступать на оккупантов.

"Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубеж 23 февраля", – подчеркнул он в интервью "The Economist".

Главнокомандующий добавил, что Украина получает оружие, но не в тех количествах, которые нужны здесь и сейчас. Бронированная техника – это то, на чем армия заходит после артиллерийской зачистки на территорию. Она нужна в больших количествах, о чем в комментарии РБК-Украина сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Если мы говорим о контрнаступлении, конечно, нужна "броня". Это важнее. Для обороны нужна артиллерия. Она тоже отыгрывает роль при наступлении, но сейчас нам надо нарастить "броню", – отметил Мусиенко.

Рекордный пакет военной помощи от США в начале года, судя по всему, вдохновил страны ЕС. Лидеры европейского континента снова подняли темы о вооружении, которое до этого считалось недосягаемым. Среди них новые дроны, ПВО, ракеты и современные танки.

Одним из них стал немецкий танк Leopard-2 – его передачу обсуждали практически с начала полномасштабного вторжения, но на тот период диалог о передаче "леопардов" заканчивался, едва успев начаться.

Leopard-2 (фото: Getty Images)

"Леопард" считается одной из лучших боевых машин в мире. Он надежный, быстрый и мощный. Кроме того, его и разрабатывали, в том числе, для борьбы с советскими аналогами, к примеру, с танком Т-72, о чем пишет английский военный аналитик Доминик Николс в статье The Telegraph.

Приводя в пример успешное наступление ВСУ в Харьковской области, эксперт предполагает, что с новой техникой от западных партнеров ситуация может повториться.

"Есть все шансы, что это может произойти снова, если тяжелые танки, такие как Challenger II и, возможно, Leopard II немецкого производства, подаренные Польшей и Финляндией, будут объединены с бронированными боевыми машинами пехоты, недавно обещанными США, Францией и Германией", – пишет Николс.

Но руководство Германии не спешит делиться с Украиной танками. Когда речь заходит о "леопардах", канцлер ФРГ Олаф Шольц, судя по всему, не хочет брать ответственность на себя и самолично передавать танки в Украину. Его позиция в течение долгого времени переговоров остается одной и той же – решать вопрос о поставке танков должны все те страны, у кого они есть. А Leopard II есть, по крайней мере, в десяти государствах.

"При всем том, что мы делаем, мы не будем действовать в одиночку", — подчеркнул Шольц в интервью радиостанции Deutschlandfunk еще 17 сентября.

Тогда же, в сентябре, украинское политическое руководство предложило Германии взять на себя лидерство в этом вопросе. Ряд стран призвали Шольца "выпустить леопардов", например, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Даже внутри самого правительства немцы потребовали у канцлера дать Украине необходимые танки.

"Все этого хотят. Финляндия хочет, Испания уже давно, Польша сейчас перешла в наступление, а упрямый канцлер мешает", – заявил глава оппозиционной фракции Христианско-демократического союза Иоганн Вадефуль.

Первыми передать танки решили в Варшаве. Во время своего визита во Львов 11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, Украина получит от Варшавы роту танков. В Германии уже успели заявить, что к ним пока не поступало подобного запроса от поляков.

Вместе с Польшей танки готовы передать и в Финляндии, а 13 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть еще три страны, заявившие о готовности поставить нам "леопарды", но для этого нужно разрешение Германии. Впрочем, ранее Кулеба заявлял, что уверен в позитивном завершении вопроса.

"Я не сомневаюсь, что Украина получит немецкие танки Leopard. Я думаю, что и немецкое правительство где-то в глубине души уже понимает, что это решение будет принято", – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после визита министра обороны ФРГ Анналены Бербок в Харьков.

Решение о передаче "леопардов" Украине может быть принято в ходе очередного "Рамштайна" 20 января, отмечает ряд экспертов. Издание Bloomberg со ссылкой на источники также сообщает, что Берлин, вероятно, принял решение о поставках танков Украине. "На встрече (Рамштайн – ред.) министр обороны Германии Кристине Ламбрехт "пошлет четкий сигнал" относительно поставок Leopard 2", – отмечают в издании.

Разговор о танках четко иллюстрирует эволюцию украино-западной дипломатии. В начале полномасштабной войны союзники Киева искали для ВСУ советскую "броню" со складов стран Восточной Европы. Сегодня же мы ожидаем поставок одного из самых современных танков в мире.

Пока Шольц сомневается, стоит ли давать Украине "леопарды", США и Франция объявили о передаче ВСУ другой бронированной техники. Министр Кулеба отметил, что Франция, таким образом, показывает Германии пример.

"Мы сейчас за полшага до решения темы танков. Французы нанесли "первый удар" по этой стене из легкого колесного танка. Французы сделали первый шаг, затем поляки", - заявил Кулеба.

Речь идет о бронемашинах Bradley (США), танках AMX-10RC, бронетранспортерах Bastion (Франция) и БМП Marder. Это мобильная и маневренная "броня" и в совокупности она увеличит эффективность наступления и защитит военных, говорит Збанацкий.

AMX-10RC (фото: Getty Images)

Эксперт Николс также отмечает, что Bradley проявил себя отлично в операции "Буря в пустыне" в Ираке – машины уничтожили Т-72.

"Этот комплекс, в частности танк Т-72, хотя и находящийся на вооружении иракской армии, был уничтожен американской пехотной машиной "Брэдли" в ходе операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Вашингтон отправляет 50 "Брэдли" на Украину", – отметил эксперт.

По мнению Мусиенко, "леопарды" и "брэдли" способны стать следующими game changer в битве против захватчиков. "Это то, что может нам помочь, усилить наши позиции и изменить ход войны", – отметил Мусиенко.

Кроме "леопардов", Украина просит "броню" и у других стран. Challenger-2 у Великобритании и Abrams у США. Если с последними вопрос не решен, то "челленджеры" нам все же передадут. 14 января стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение о поставке в Украину танков. По информации британских СМИ речь идет о танковом эскадроне.

Таким образом, Великобритания станет первой страной, которая передаст Украине тяжелую "броню". Возможно, для Шольца это будет сигналом, что другие европейские государства готовы идти дальше в стремлении помочь Украине не в обороне, а в наступлении. Страх перед российской эскалацией на 11-й месяц войны явно уже не оказывает решающего влияния на принятие решений.

ПВО

Просьбы о "небе на замке" для Украины стали доноситься практически сразу же после начала полномасштабного вторжения. Россия активно стремилась завоевать воздушное пространство, но украинские войска все же не дали возможность российской авиации господствовать в небе Украины.

Прикрывая свои неудачи на поле боя, с 10 октября Кремль начал массовые обстрелы гражданской инфраструктуры. Применив тактику обширного террора, Россия сама подтолкнула союзников Украины окончательно определиться с поставками средств ПВО. Так у нас появились немецкие Iris-T, американо-норвежские NASAMS, а также французские Crotale и испанские MIM-23 Hawk. Хотя, безусловно, переговоры о передаче этих систем шли и ранее.

Выстраивая систему противовоздушной защиты, украинские военные не полагаются на пример израильского "Железного купола". Украина в десятки раз больше и накрыть ее "куполом" физически невозможно, о чем в комментарии РБК-Украина заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Таков принцип действия противовоздушной обороны у западных союзников. У них не защищает ПВО всю страну – у США или Канады, например. Они не могут физически закрыть все", – отметил представитель ВС ВСУ.

На сегодняшний день, используя системы ПВО разной степени дальности, ВСУ сбивают от 70 до 90% целей. Однако нам нужно больше существующих комплексов и новых единиц мощной противовоздушной обороны. К примеру, Patriot, о которых, как и о некоторых других типах вооружения, изначально не было и речи. Еще в марте один из американских чиновников, которого процитировали ABC News, заявил, что Украина не получит ЗРК.

"Это незнакомая украинцам система. И, как мы четко объяснили, в Украине не будут воевать американские войска", – сказал чиновник.

ПВО Patriot (фото: Getty Images)

К концу года Вашингтон пересмотрел свое отношение к этому вопросу, пообещав передать Киеву одну батарею Patriot. После чего стало очевидно, что вчерашнее категоричное "нет", относящееся к поставкам мощного вооружения, завтра может стать "да".

И хотя точно неизвестно, какую именно систему Patriot передадут американцы, важно, что новейшие модификации этой ПВО могут сбивать баллистические ракеты. А это крайне необходимо, в том числе в условиях возможных договоренностей России с Ираном о поставках ракет.

Вслед за Штатами о передачи системы Patriot Украине заявила Германия, которая совсем недавно наотрез отказывалась от этого шага. Даже когда об этом ее просила Польша, которой Берлин передал ПВО, которым Варшава готова была поделиться с Киевом.

Как бы там ни было, уже очевидно, что Patriot – это база, вокруг которой будет строиться дальнейшая противовоздушная оборона Украины.

"Баллистические ракеты – Искандер-М, а также Точка-У. Это те, которые они против нас используют. Также россияне пытаются получить от Ирана Fateh и Zolfaghar. Эти ракеты летят по баллистической траектории. Поэтому эти комплексы могли бы закрыть нам небо на тех направлениях", – отметил Игнат.

Помимо этого, Украина рассчитывает на систему ПВО SAMP-T. О запросе по ней еще в начале декабря говорил министр обороны Алексей Резников. Несколько дней назад стало известно, что Италия все же решила передать Украине эти комплексы. Эта система также может уничтожать баллистические ракеты.

Еще один эффективный экземпляр ПВО, которого в Украине пока нет – Vampire. Эти установки с лазерным наведением, которые можно установить на большинство транспортных средств, сбивают небольшие беспилотники. Что актуально, учитывая гибридные обстрелы россиян. Пентагон уже заказал 14 "вампиров" для Украины на 40 миллионов долларов.

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Успех Украины в войне с РФ зависит от качества и количества вооружения, которого все еще не хватает. К тому же все еще есть виды оружия, "заблокированные" для поставок. Среди них ракеты ATACMS, которые можно запускать на 300 километров, ударные дроны Reaper и Grey Eagle, способные залетать на вражескую территорию, современные американские истребители F-16, которые заменят устаревшие МиГи.

Но, как показал год большой войны, в вопросе оружия тенденция меняется. Украинские военные на деле доказали, что могут быстро осваивать западную технику, добывая результат на поле боя. И что важно: сегодняшний Запад не похож на вчерашний в своем отношении к России. Украинские партнеры больше не стремятся "сдержать" оккупантов с минимальными потерями в Украине, все меньше звучат призывы к переговорам, да и о сохранении лица страны-террориста заявлений больше нет. Дипломатию слова заменила дипломатия оружия – чем оно мощнее, тем ближе победа Украины на всех фронтах.