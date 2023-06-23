За оружием - в онлайн. Что изменит запуск Реестра и как получить разрешение

В Украине заработал Единый реестр оружия. Ожидается, что с его помощью украинцам будет проще получить разрешение на покупку, в частности, без посещения органов полиции.

РБК-Украина рассказывает о том, что изменилось и как получить разрешение на оружие.

О запуске реестра объявил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, Единый реестр оружия уже полноценно работает.

"Основными преимуществами является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия, процедура получения разрешений будет упрощена", - отметил он в своем Telegram-канале.

В эфире телемарафона он уточнил, что в Едином реестре будет вся информация об оружии на руках у украинцев. А бюрократические процедуры, с которыми раньше сталкивались люди, будут сняты.

Уже сейчас каждый может завести личный кабинет и работать с разрешительной системой. Другими словами, подать документы можно через "Единое окно гражданина".

По словам Клименко, владельцы оружия теперь четко будут понимать, когда нужно провести его проверку. Кроме того, в режиме онлайн можно получить все разрешительные документы, в том числе справку о несудимости.

С учетом того, что после нововведений у желающих приобрести оружие будет много вопросы, запущены специальные каналы коммуникации:

контакт-центр: 044-33-44-035

чат-бот в Telegram @arms_mvs_bot

За первые три часа в едином окне для граждан авторизовались более 3,5 тысячи владельцев оружия и других заинтересованных лиц. В среднем страничку посещают одновременно 500 пользователей. При этом в МВД уже просят не перегружать систему запросами в первый день работы.

Что изменилось

Основные изменения связаны с цифровизацией. В частности, появилась возможность получить разрешительные документы без посещения органов Национальной полиции. А вместо существующих бумажных бланков будут формироваться выписки из Единого реестра оружия с QR-кодом.

Электронный кабинет. Документы на оружие можно подать в электронном кабинете через "Единое окно для граждан". Оно также дает возможность отслеживать сведения о своем оружии и разрешении на него.

Фото: главные нововведения Единого реестра оружия (инфографика МВД Украины)

Кроме того, документы можно подать по почте, через магазин по продаже оружия, а также при личном обращении у уполномоченному подразделения Нацполиции.

В будущем информация об оружии и разрешениях будет отображаться в приложении "Дія". Министерство внутренних дел рассчитывает, что интеграция сервисов завершится этой осенью.

Как получить цифровую услугу

Отметим, через электронные кабинеты смогут работать не только граждане, но и представители органов разрешительной системы, а также оружейные магазины.

Алгоритм действий через единое окно:

зайти на портал "Единое окно гражданина"

авторизоваться

оформить заявку

прикрепить пакет необходимых документов

добавить сканкопии

заверить копии электронной подписью

отправить заявку

Фото: как получить разрешение на оружие онлайн (инфографика МВД Украины)

Далее заявка зарегистрируется в реестре, после чего можно отслеживать ее статус. Например, следующие стадии - рассмотрение, формирование решения Нацполиции или выписки из Единого реестра оружия о разрешении получить услугу в сфере оборота оружия.

Оружейный магазин через электронные системы сможет проверить разрешение Национальной полиции и продать оружие.

Фото: порядок получения цифровой услуги (инфографика МВД Украины)

Офлайн получить разрешение можно и в оружейном магазине. Для этого нужно:

лично прийти в магазин

предоставить пакета необходимых документов

После того, как органы Национальной полиции обработают заявку, разрешение появится в Едином реестре.

Что делать с бумажным разрешением?

Если срок его действия не истек, то все в порядке. Обращаться за продлением нужно только тогда, когда срок подходит к концу.

То есть если вы получили разрешение в виде "книжечки", например, 22 июня 2023 года, это не означает, что с запуском Единого реестра оружия надо обращаться в органы полиции.

"Фактически мы можем говорить, что в полном объеме Реестр оружия заработает тогда, когда каждый гражданин заменит свое старое разрешение на использование оружия", - говорит замминистра внутренних дел Леонид Тимченко.

Можно ли зарегистрировать трофейное оружие?

Единый реестр не касается регистрации трофейного оружия. Этот вопрос еще не урегулирован на законодательном уровне.

Разрешения на оружие подорожает?

Запуск реестра не влияет на стоимость услуги.

"Она определена постановлением Кабинета министров с 2007 года. Квитанцию об уплате можно прикрепить в электронном виде к тому пакету документов, который подается для получение разрешения онлайн", - отметил Тимченко.

По состоянию на 2023 год оплата услуг разрешительного органа составляет 27 гривен, страховой взнос 51 гривна, стоимость удостоверения - 138 гривен. На время войны процедура упрощена и сокращено количество квитанций. Поэтому за разрешение на приобретение оружия нужно заплатить 51,9 гривен, на ношение и хранение - 54 гривны.

На какое оружие нужно разрешение?

С 18 лет граждане Украины могут получить разрешение на покупку холодного, пневматического оружия и газовых пистолетов. С 21 года - на охотничье гладкоствольное оружие, с 25 лет - на охотничье нарезное оружие.

Определенные категории в силу занимаемых должностей могут получить разрешение на покупку травматического оружия - устройств для отстрела резиновых патронов или аналогичных по свойствам (не смертельного действия). Как правило, это работники суда, правоохранители, народные депутаты, журналисты и т.д.

Какие документы нужно подавать?

В пакет входят следующие документы:

заявление

справка о несудимости

медицинская справка

справка о знании материальной части и обращении с оружием

квитанция об оплате услуг

копия паспорта

фото стандартного размера для документов

договор страхования гражданской ответственности

рапорт участкового о проверке места жительства владельца, в нем указывается информация о месте хранения оружия

Что с легализацией короткостволов?

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект №5708 о легализации гражданского огнестрельного оружия 23 февраля 2022 года, за день до полномасштабного вторжения России.

Казалось бы, война должна была ускорить принятие закона, тем более что прошлогодний опрос в приложении "Дія" показал, что более половины украинцев поддерживают легализацию орижия для личной защиты. Однако реформа фактически зависла.

В интервью РБК-Украина министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что украинское общество созрело к легализации. Но в этом контексте в первую очередь речь идет о безопасном обращении с оружием.

"Потому что в каждой семье есть муж, жена, есть дети. И мы должны быть уверены, что их жизнь тоже в безопасности. После того как мы создадим соответствующие условия для хранения такого оружия и тренировки с таким оружием, например, тир, тогда да", - говорил он в мае 2023 года.

Он также выступает за то, чтобы личное оружие хранилось не дома, а в отельных специальных местах.