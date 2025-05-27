Збій у роботі сервісів МВС: попереджають про перебої з іспитами та "Дією"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

"Про повне відновлення надання послуг повідомимо додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - сказано у повідомленні.

У зв’язку цим можливі перебої в роботі онлайн-сервісів у "Дії" та "Кабінеті водія".

Також продовжуються роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

В Україні фіксували масштабний збій

Раніше ми писали про те, що 26 квітня стало відомо, що в Україні стався масштабний збій, зокрема, не працювали "Дія" "Нова пошта" і не тільки.

Сталися перебої в роботі терміналів, а також виникли труднощі з доступом до застосунку "Дія" та сайту "Нової пошти". Через це користувачі не могли оплатити проїзд у метро.

Як повідомили в пресслужбі банку, проблема зачепила не лише "Ощадбанк", а й низку інших цифрових сервісів. Причиною став збій на важливому інфраструктурному об'єкті, який обслуговує фінансові установи, логістичні сервіси та онлайн-платформи.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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