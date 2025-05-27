Збій у роботі сервісів МВС: попереджають про перебої з іспитами та "Дією"
У сервісних центрах МВС вдень вівторка, 27 травня, зафіксовані перебої в наданні послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Проблеми зафіксовані у:
- приймання теоретичних і практичних іспитів;
- реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
- призначення належного користувача.
Також продовжуються роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
У зв’язку цим можливі перебої в роботі онлайн-сервісів у "Дії" та "Кабінеті водія".
Зокрема:
- заміна посвідчення водія;
- перереєстрація авто;
- шеринг авто;
- бронювання номерних знаків;
- продовження терміну зберігання номерів.
"Про повне відновлення надання послуг повідомимо додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - сказано у повідомленні.
В Україні фіксували масштабний збій
Раніше ми писали про те, що 26 квітня стало відомо, що в Україні стався масштабний збій, зокрема, не працювали "Дія" "Нова пошта" і не тільки.
Сталися перебої в роботі терміналів, а також виникли труднощі з доступом до застосунку "Дія" та сайту "Нової пошти". Через це користувачі не могли оплатити проїзд у метро.
Як повідомили в пресслужбі банку, проблема зачепила не лише "Ощадбанк", а й низку інших цифрових сервісів. Причиною став збій на важливому інфраструктурному об'єкті, який обслуговує фінансові установи, логістичні сервіси та онлайн-платформи.
Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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