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Збій у роботі сервісів МВС: попереджають про перебої з іспитами та "Дією"

Вівторок 27 травня 2025 12:15
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Збій у роботі сервісів МВС: попереджають про перебої з іспитами та "Дією" Ілюстративне фото: у роботі сервісів МВС стався збій (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У сервісних центрах МВС вдень вівторка, 27 травня, зафіксовані перебої в наданні послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Проблеми зафіксовані у:

  • приймання теоретичних і практичних іспитів;
  • реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
  • призначення належного користувача.

Також продовжуються роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

У зв’язку цим можливі перебої в роботі онлайн-сервісів у "Дії" та "Кабінеті водія".

Зокрема:

  • заміна посвідчення водія;
  • перереєстрація авто;
  • шеринг авто;
  • бронювання номерних знаків;
  • продовження терміну зберігання номерів.

"Про повне відновлення надання послуг повідомимо додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - сказано у повідомленні.

В Україні фіксували масштабний збій

Раніше ми писали про те, що 26 квітня стало відомо, що в Україні стався масштабний збій, зокрема, не працювали "Дія" "Нова пошта" і не тільки.

Сталися перебої в роботі терміналів, а також виникли труднощі з доступом до застосунку "Дія" та сайту "Нової пошти". Через це користувачі не могли оплатити проїзд у метро.

Як повідомили в пресслужбі банку, проблема зачепила не лише "Ощадбанк", а й низку інших цифрових сервісів. Причиною став збій на важливому інфраструктурному об'єкті, який обслуговує фінансові установи, логістичні сервіси та онлайн-платформи.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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