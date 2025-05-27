Сбой в работе сервисов МВД: предупреждают о перебоях с экзаменами и "Дією"
В сервисных центрах МВД днем вторника, 27 мая, зафиксированы перебои в предоставлении услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Проблемы зафиксированы в:
- прием теоретических и практических экзаменов;
- регистрация и перерегистрация транспортных средств;
- назначение надлежащего пользователя.
Также продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
В связи этим возможны перебои в работе онлайн-сервисов в "Дії" и "Кабинете водителя".
В частности:
- замена водительского удостоверения;
- перерегистрация авто;
- шеринг авто;
- бронирование номерных знаков;
- продление срока хранения номеров.
"О полном восстановлении предоставления услуг сообщим дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.
В Украине фиксировали масштабный сбой
Ранее мы писали о том, что 26 апреля стало известно, что в Украине произошел масштабный сбой, в частности, не работали "Дія" "Новая почта" и не только.
Произошли перебои в работе терминалов, а также возникли трудности с доступом к приложению "Дія" и сайту "Новой почты". Из-за этого пользователи не могли оплатить проезд в метро.
Как сообщили в пресс-службе банка, проблема затронула не только "Ощадбанк", но и ряд других цифровых сервисов. Причиной стал сбой на важном инфраструктурном объекте, который обслуживает финансовые учреждения, логистические сервисы и онлайн-платформы.
Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.