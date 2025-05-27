Сбой в работе сервисов МВД: предупреждают о перебоях с экзаменами и "Дією"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

"О полном восстановлении предоставления услуг сообщим дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.

В связи этим возможны перебои в работе онлайн-сервисов в "Дії" и "Кабинете водителя".

Также продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В Украине фиксировали масштабный сбой

Ранее мы писали о том, что 26 апреля стало известно, что в Украине произошел масштабный сбой, в частности, не работали "Дія" "Новая почта" и не только.

Произошли перебои в работе терминалов, а также возникли трудности с доступом к приложению "Дія" и сайту "Новой почты". Из-за этого пользователи не могли оплатить проезд в метро.

Как сообщили в пресс-службе банка, проблема затронула не только "Ощадбанк", но и ряд других цифровых сервисов. Причиной стал сбой на важном инфраструктурном объекте, который обслуживает финансовые учреждения, логистические сервисы и онлайн-платформы.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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