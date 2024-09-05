Не збій чи аварія. Стало відомо, чому Південноукраїнській АЕС зменшила потужність

"На Південноукраїнській АЕС відбулася експлуатаційна подія. Ідентифіковано підвищену вібрацію насосного агрегата, який забезпечує прокачку води через реактор", - заявив він.

Насос, який вийшов з ладу, - один з чотирьох. Він зараз не працює. Через це потужність енергоблока Південноукраїнської АЕС знижено на третину.

За словами Корікова, "Енергоатом" планує комплекс заходів із відновлення роботи цього агрегата. Після проведення ремонту енергоблок зможе вийти на повну потужність.

Голова Держатомрегулювання наголосив, що така експлуатаційна подія за міжнародною шкалою має нульовий рівень.