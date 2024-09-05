Не сбой или авария. Стало известно, почему Южноукраинская АЭС уменьшила мощность

На Южноукраинской АЭС в Николаевской области не было аварии или сбоя в работе. Причиной уменьшения мощности станции был вышедший из строя насос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Госатомрегулирования Олега Корикова во время брифинга.
"На Южноукраинской АЭС произошло эксплуатационное событие. Идентифицирована повышенная вибрация насосного агрегата, который обеспечивает прокачку воды через реактор", - заявил он.
Вышедший из строя насос - один из четырех. Он сейчас не работает. Поэтому мощность энергоблока Южноукраинской АЭС снижена на треть.
По словам Корикова, "Энергоатом" планирует комплекс мер по возобновлению работы этого агрегата. После ремонта энергоблок сможет выйти на полную мощность.
Глава Госатомрегулирования подчеркнул, что такое эксплуатационное событие по международной шкале имеет нулевой уровень.
Вчера, 4 сентября, в сети появилась информация о том, что якобы на Южноукраинской АЭС произошла авария. В связи с этим станция якобы потеряла часть мощности, а один из энергоблоков собирались отправить на ремонт.
"Энергоатом" опроверг эту информацию. Там заявили, что в работе одного из энергоблоков Южноукраинской АЭС в Николаевской области зафиксировали замечания. Блок был разгружен на 33% номинальной мощности.
Следует добавить, что это не первый сбой в работе Южноукраинской АЭС. Внештатная ситуация произошла в июле 2024 года. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.
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