Збій, аварія чи російський вкид? Що відомо про інцидент на Південноукраїнській АЕС

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З чого все почалося

Інформація про інцидент на Південноукраїнській АЕС з'явилася у медіа з посиланням на пост директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка у Facebook.

Він зазначив, що з особливою увагою читав зведення Міненерго про ситуацію в енергосистемі з тієї причини, що в ніч на 16 липня "судячи з усього від спеки… фізично згоріли два трансформатори струму", що призвело до відключення одного з реакторів. Після чого відключилися дві або три високовольтні лінії "Укренерго".

"Саме через цю абсолютно технічну аварію лівий берег України - включаючи Дніпро, Суми і далі за переліком - останні два дні вкрай жорстко обмежений у постачанні електрики", - написав Харченко.

За його словами, 18 липня згорів ще один трансформатор струму на Південноукраїнській АЕС та, за неперевіреними даними, один на Чорнобильській АЕС. В офіційних зведеннях про це не було жодного слова, тому експерт припустив, що ситуація замовчувалась.

Причому з незрозумілих для нього причин, оскільки спека в комплексі з перевантаженням та постійним включенням/вимкненням мереж призводять до швидкої деградації обладнання.

"Аварій буде все більше і більше - вже незалежно від спеки (мороз теж впливатиме негативно). Як мені здається, вдавати, що нічого не відбувається - найгірша стратегія... Людей треба інформувати... треба дати розуміння необхідності готуватися до складної зими" , - зазначив він і закликав провести службове розслідування

Якою була офіційна версія

Того ж дня Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки назвав відключення трансформаторів та енергоблоку фейком, який "розповсюджують пропагандистські Telegram-канали".

"Правда: вкотре російська ІПСО передбачає можливі проблеми з американським ядерним паливом Westinghouse на українських атомних електростанціях", - зазначили у Центрі.

Як заявили в "Енергоатомі", Південноукраїнська АЕС працювала у штатному режимі без технічних порушень. Персонал забезпечує надійну експлуатацію об'єктів, радіаційне тло в межах норми, а паливо Westinghouse відмінно себе зарекомендувало.

Наступного дня міністр енергетики Герман Галущенко, виступаючи на годині запитань до уряду у Верховній Раді, наголосив на тому, що інформація нібито з'явилася на російських каналах, після чого з подачі експертів залетіла в українські медіа.

"Ну, це неправда, блок мережі працює. Питання в тому, навіщо це робиться. Я думаю, що це питання ми переадресуємо… компетентним органам, які мають працювати з тими людьми та питати, для чого вони вносять у наш медіапростір російські наративи", - сказав він.

Чи було все ж таки аварійне відключення

Ситуація прояснилася вчора. Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк опублікував відповідь "Укренерго" на депутатський запит, який не зовсім відповідає заявам Галущенка. Реактор зупинявся, але знову був підключений до мережі увечері 16 липня.

Як повідомили в компанії, внаслідок аварійного відключення блоку 15 липня суттєво зріс дефіцит потужностей. А через пошкодження обладнання сталося відключення трьох ліній по 330 кВ, які входять до контрольованого перетину "ОЕС України - Харків, Дніпро", внаслідок чого вранці наступного дня виникли додаткові обмеження у східному, північному та дніпровському регіонах.

Щоб уникнути системної аварії, за командою "Укренерго" відключалися споживачі у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях за аварійними графіками.

Станом на 15 липня на Південноукраїнській АЕС працював один блок до моменту відключення о 23:58, після чого жоден енергоблок не перебував у роботі. Увечері 16 липня після усунення дефектів ошинування та вимикачів 330 кВ блокового трансформатора блок підключили до мережі.

"Укренерго" зазначає, що порушення у роботі станції мали місце. Ремонтні бригади прибули для надання технічної допомоги і роботи з ремонту обладнання було завершено 18 числа.

На чому наполягають у Міненерго

Попри це Міненерго стоїть на своєму. Увечері 25 липня відомство опублікувало заяву, в якій "аварія на АЕС" названа фейком російської пропаганди, щоб приховати аварію на Ростовській АЕС. І жодних відключень трансформаторів нібито не було.

"Якби така подія сталася, це унеможливило б видачу електроенергії і справді призвело б до необхідності зупинити атомний блок", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що пошкодження іншого обладнання не впливає на роботу атомного блоку та може лише короткочасно знизити видачу електроенергії. І така ситуація не може вважатися аварією на АЕС.

Крім того, міністерство засудило "спробу політиків розповсюджувати відверті маніпуляції".

"Просимо Раду національної безпеки та оборони, а також Службу безпеки України вжити невідкладних заходів щодо притягнення до відповідальності за спроби підігравати російській пропаганді та дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні", - зазначили у відомстві.

Не аварія, а експлуатаційна подія?

У свіжому звіті МАГАТЕ зазначено, що минулого тижня тимчасово зупинявся блок №2 на Південноукраїнській АЕС після спрацьовування електричного захисту через проблему з трансформатором на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ за межами майданчика АЕС.

Внаслідок короткого замикання було пошкоджено керамічний ізолятор, що призвело до витоку мастила, що спалахнуло через електричну дугу. Після відновлення електропостачання реактор був перезапущений і почав подавати електроенергію до мережі приблизно через 17 годин. Енергоблок вийшов на повну потужність трохи більш ніж за 24 години після зупинки.

Сьогодні голова Держатомрегулювання Олег Коріков в ефірі телемарафону заявив, що інцидент на атомній станції не був аварією.

"Насправді сталася експлуатаційна подія. В результаті відмови трансформаторів струму, що знаходяться на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ, відключилася лінія видачі потужності 330 кВ. В результаті енергоблок №2 було відключено від мережі дією технологічних захистів", - зазначив він.

За його словами, порушення умов безпечної експлуатації енергоблоків не сталося. За міжнародною шкалою ядерних подій INES зазначений інцидент класифікується за рівнем "0" та є несуттєвим для безпеки.

"На сьогоднішній день енергоблок №2 у мережі, виробляє електроенергію. І рівень радіації на промисловому майданчику Південноукраїнської АЕС у межах норми", - додав він.

На брифінгу голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що не може коментувати інцидент на атомній станції та запропонував орієнтуватися на інформацію МАГАТЕ.

"Під час воєнного стану, постійних атак ворога ми не можемо коментувати ситуацію на конкретних енергооб'єктах публічно", - сказав він.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови Держатомрегулювання Олега Корікова, публікації Центру стратегічних комунікацій та "Енергоатому", відповідь "Укренерго" на депутатський запит Ярослава Железняка, звіт МАГАТ.