Сбой, авария или российский вброс? Что известно об инциденте на Южноукраинской АЭС

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С чего все началось

Информация об инциденте на Южноукраинской АЭС появилась в медиа со ссылкой на пост директора Центра исследований энергетики Александра Харченко в Facebook.

Он отметил, что с особым вниманием читал сводки Минэнерго о ситуации в энергосистеме по той причине, что в ночь на 16 июля "судя по всему от жары… физически сгорели два трансформатора тока", что привело к отключению одного из реакторов. После чего отключились две или три высоковольтные линии "Укрэнерго".

"Именно из-за этой абсолютно технической аварии левый берег Украины - включая Днепр, Сумы и далее по перечню - последние два дня крайне жестко ограничен в поставках электричества", - написал Харченко.

По его словам, 18 июля сгорел еще один трансформатор тока на Южноукраинской АЭС и, по непроверенным данным, один на Чернобыльской АЭС. В официальных сводках об этом не было ни слова, поэтому эксперт предположил, что ситуация замалчивалась.

Причем по непонятным для него причинам, поскольку жара в комплексе с перегрузкой и постоянным включением/выключением сетей приводят к быстрой деградации оборудования.

"Аварий будет все больше и больше - уже вне зависимости от жары (мороз тоже будет влиять отрицательно). Как мне кажется, делать вид, что ничего не происходит - самая плохая стратегия… Людей нужно информировать… нужно дать понимание необходимости готовиться к сложной зиме", - отметил он и призвал провести служебное расследование.

Какой была официальная версия

В тот же день Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, назвал отключение трансформаторов и энергоблока фейком, который "распространяют пропагандистские Telegram-каналы".

"Правда: в очередной раз российская ИПСО предполагает возможные проблемы с американским ядерным топливом Westinghouse на украинских атомных электростанциях", - отметили в Центре.

Как заявили в "Энергоатоме", Южноукраинская АЭС работала в штатном режиме без технических нарушений. Персонал обеспечивает надежную эксплуатацию объектов, радиационный фон в пределах нормы, а топливо Westinghouse отлично себя зарекомендовало.

На следующий день министр энергетики Герман Галущенко, выступая на часе вопросов к правительству в Верховной Раде, сделал акцент на том, что информация якобы появилась на российских каналах, после чего с подачи экспертов залетела в украинские медиа.

"Ну, это неправда, блок сети работает. Вопрос в том, зачем это делается. Я думаю, что этот вопрос мы переадресуем… компетентным органам, которые должны работать с теми людьми и спрашивать, для чего они вносят в наше медиапространство российские нарративы", - сказал он.

Было ли все-таки аварийное отключение

Ситуация прояснилась вчера. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк опубликовал ответ "Укрэнерго" на депутатский запрос, который не совсем соответствует заявлениям Галущенко. Реактор останавливался, но снова был подключен к сети вечером 16 июля.

Как сообщили в компании, в результате аварийного отключения блока 15 июля существенно возрос дефицит мощностей. А из-за повреждения оборудования произошло отключение трех линий по 330 кВ, которые входят в контролируемый переток "ОЭС Украины - Харьков, Днепр", в результате чего утром следующего дня возникли дополнительные ограничения в восточном, северном и днепровском регионах.

Чтобы избежать системной аварии, по команде "Укрэнерго" отключались потребители в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях по аварийным графикам.

По состоянию на 15 июля на Южноукраинской АЭС работал один блок до момента отключения в 23:58, после чего ни один энергоблок не находился в работе. Вечером 16 июля после устранения дефектов ошиновки и выключателей 330 кВ блочного трансформатора блок подключили к сети.

"Укрэнерго" отмечает, что нарушения в работе станции имели место. Ремонтные бригады прибыли для оказания технической помощи и работы по ремонту оборудования были завершены 18 числа.

На чем настаивают в Минэнерго

Несмотря на это, Минэнерго стоит на своем. Вечером 25 июля ведомство опубликовало заявление, в котором "авария на АЭС" названа фейком российской пропаганды, чтобы скрыть аварию на Ростовской АЭС. И никаких отключений трансформаторов якобы не было.

"Если бы такое событие произошло, это сделало бы невозможным выдачу электроэнергии и действительно привело бы к необходимости остановить атомный блок", - говорится в сообщении.

Там добавили, что повреждение другого оборудования не влияет на работу атомного блока и может лишь кратковременно снизить выдачу электроэнергии. И такая ситуация не может считаться аварией на АЭС.

Кроме того, министерство осудило "попытку политиков распространять откровенные манипуляции".

"Просим Совет национальной безопасности и обороны, а также Службу безопасности Украины принять неотложные меры по привлечению к ответственности за попытки подыгрывать российской пропаганде и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине", - отметили в ведомстве.

Не авария, а эксплуатационное происшествие?

В свежем отчете МАГАТЭ указано, что на прошлой неделе временно останавливался блок №2 на Южноукраинской АЭС после срабатывания электрической защиты из-за проблемы с трансформатором на открытом распределительном устройстве 330 кВ за пределами площадки АЭС.

В результате короткого замыкания был поврежден керамический изолятор, что привело к утечке масла, которое загорелось из-за электрической дуги. После восстановления электроснабжения реактор был перезапущен и начал подавать электроэнергию в сеть примерно через 17 часов. Энергоблок вышел на полную мощность чуть более чем через 24 часа после остановки.

Сегодня глава Госатомрегулирования Олег Кориков в эфире телемарафона заявил, что инцидент на атомной станции не был аварией.

"На самом деле произошло эксплуатационное происшествие. В результате отказа трансформаторов тока, находящихся на открытом распределительном устройстве 330 кВ, отключилась линия выдачи мощности 330 кВ. В результате энергоблок №2 был отключен от сети действием технологических защит", - отметил он.

По его словам, нарушения условий безопасной эксплуатации энергоблоков не произошло. По международной шкале ядерных происшествий INES указанный инцидент классифицируется по уровню "0" и несущественен для безопасности.

"На сегодняшний день энергоблок №2 в сети, производит электроэнергию. И уровень радиации на промышленной площадке Южноукраинской АЭС в пределах нормы", - добавил он.

На брифинге глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что не может комментировать инцидент на атомной станции и предложил ориентироваться на информацию МАГАТЭ.

"Во время военного положения, постоянных атак врага мы не можем комментировать ситуацию на конкретных энергообъектах публично", - сказал он.

При подготовке материала использовались: заявления директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, министра энергетики Германа Галущенко, главы Госатомрегулирования Олега Корикова, публикации Центра стратегических коммуникаций и "Энергоатома", ответ "Укрэнерго" на депутатский запрос Ярослава Железняка, отчет МАГАТЭ.