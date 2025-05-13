Збив Су-25 з "Ігли": ЗСУ показали рідкісні кадри ліквідації ворожого літака

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ОСУВ "Хортиця".

"Це рідкісний випадок, коли вдається зафільмувати збиття ворожого літака. Влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" воїн 58-ї бригади на псевдо "Таліб" вполював російський Су-25", - розповіли військові.

Варто зауважити, що це не перша "здобич" військового, серед його "трофеїв" - чотири літаки і два "Шахеди. Варто зауважити, що де саме було збито Су-25 - не розголошується.

"Таліб" дуже не любить, коли над його землею літає всякий непотріб, а мисливець на "дичину" він знатний. То ж, далі буде", - підписано відео.

Що відомо про Су-25

Су-25 - це радянський, а згодом російський штурмовик, створений для підтримки наземних військ безпосередньо на полі бою. Його ще називають "літаючим танком" через броньовану кабіну, що захищає пілота від вогню з землі. Літак здатен нести широкий арсенал некерованих та керованих авіабомб, ракет класу "повітря-земля", а також має 30-мм гармату.

У сучасній війні проти України Су-25 залишається основним фронтовим штурмовиком російської армії, але зазнає значних втрат через ефективну роботу української ППО та мобільних груп з ПЗРК. Високий ризик ураження змушує російських пілотів запускати ракети з безпечної відстані, що суттєво знижує точність ударів. Попри модернізацію окремих машин (наприклад, версії Су-25СМ), ці літаки залишаються вразливими й технічно застарілими у порівнянні з сучасними засобами ППО.