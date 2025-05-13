Сбил Су-25 из "Иглы": ВСУ показали редкие кадры ликвидации вражеского самолета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ОСУВ "Хортица".

"Это редкий случай, когда удается заснять сбивание вражеского самолета. Метким выстрелом из ПЗРК "Игла" воин 58-й бригады под псевдонимом "Талиб" поймал российский Су-25", - рассказали военные.

Стоит заметить, что это не первая "добыча" военного, среди его "трофеев" - четыре самолета и два "Шахеды. Стоит заметить, что где именно был сбит Су-25 - не разглашается.

"Талиб" очень не любит, когда над его землей летает всякий хлам, а охотник на "дичь" он знатный. Так что, дальше будет", - подписано видео.

Что известно о Су-25

Су-25 - это советский, а впоследствии российский штурмовик, созданный для поддержки наземных войск непосредственно на поле боя. Его еще называют "летающим танком" из-за бронированной кабины, защищающей пилота от огня с земли. Самолет способен нести широкий арсенал неуправляемых и управляемых авиабомб, ракет класса "воздух-земля", а также имеет 30-мм пушку.

В современной войне против Украины Су-25 остается основным фронтовым штурмовиком российской армии, но несет значительные потери из-за эффективной работы украинской ПВО и мобильных групп с ПЗРК. Высокий риск поражения заставляет российских пилотов запускать ракеты с безопасного расстояния, что существенно снижает точность ударов. Несмотря на модернизацию отдельных машин (например, версии Су-25СМ), эти самолеты остаются уязвимыми и технически устаревшими по сравнению с современными средствами ПВО.