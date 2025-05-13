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Збиття рейсу MH17: ICAO просять наказати Росії домовлятися про відшкодування

Вівторок 13 травня 2025 02:40
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Збиття рейсу MH17: ICAO просять наказати Росії домовлятися про відшкодування Фото: уламки збитого в липні 2014 року літака Boeing 777 рейсу MH17 (nos.nl/photo/ANP)
Автор: Володимир Костирін

Нідерланди та Австралія закликали Раду Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) змусити Росію, яку визнали винною у збитті рейсу MH17 у 2014 році, домовлятися щодо відшкодування завданих збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландський уряд.

Зазначається, що Рада ICAO має найближчими тижнями розглянути питання - "яка форма відшкодування є відповідною".

"У цьому контексті Нідерланди та Австралія просять Раду ICAO наказати Російській Федерації розпочати переговори з Нідерландами та Австралією, а Раді - сприяти цьому процесу", - йдеться в повідомленні.

Офіційний Амстердам звертає увагу на важливості такого останнього заклику, позаяк воно має допомогти "переконатися, що переговори проводяться добросовісно та відповідно до конкретних часових рамок, і що вони дадуть реальні результати".

Нагадаємо, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй (ООН), до складу якої входять 193 держави.

Збиття Росією літака рейсу MH17

У липні 2014 року в підконтрольній російським окупантам частині Донецької області був збитий пасажирський літак "Боїнг-777" Malaysia Airlines, який виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпура.

На борту було 298 людей, усі вони загинули. Більшість жертв - громадяни Нідерландів. Також загинули громадяни Малайзії, Австралії, Індонезії, Великої Британії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади та Нової Зеландії.

У листопадні 2022 року Міжнародне слідство встановило, що літак рейс MH17 був збитий ракетою з російського зенітного комплексу "Бук", який належав 53-й бригаді ППО ЗС РФ. Сам постріл відбувся з боку окупованого "ДНРівцями" села Первомайське, а після пуску установку швидко повернули назад до Росії, вирішив суд Гааги. Судді також вказали, що в той час контроль над бойовиками з угруповання "ДНР" здійснювала РФ.

Крім того, у листопаді 2022-го окружний суд Гааги оголосив вирок у справі про збитий рейс MH17. Трьох фігурантів справи - Гіркіна, Харченка та Дубинського - визнали винними та призначили довічне ув'язнення.

12 травня Рада ICAO дійшла висновку, що РФ несе відповідальність за збиття рейсу MH17, і таким чином порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, відому як Чиказька конвенція.

Що відомо про збиття пасажирського "Боїнга" на Донбасі у липні 2014-го - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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MH17 Крушение Boeing 777
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