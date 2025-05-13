Збиття рейсу MH17: ICAO просять наказати Росії домовлятися про відшкодування

Нідерланди та Австралія закликали Раду Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) змусити Росію, яку визнали винною у збитті рейсу MH17 у 2014 році, домовлятися щодо відшкодування завданих збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландський уряд .

Нагадаємо, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй (ООН), до складу якої входять 193 держави.

Офіційний Амстердам звертає увагу на важливості такого останнього заклику, позаяк воно має допомогти "переконатися, що переговори проводяться добросовісно та відповідно до конкретних часових рамок, і що вони дадуть реальні результати".

"У цьому контексті Нідерланди та Австралія просять Раду ICAO наказати Російській Федерації розпочати переговори з Нідерландами та Австралією, а Раді - сприяти цьому процесу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Рада ICAO має найближчими тижнями розглянути питання - "яка форма відшкодування є відповідною".

Збиття Росією літака рейсу MH17

У липні 2014 року в підконтрольній російським окупантам частині Донецької області був збитий пасажирський літак "Боїнг-777" Malaysia Airlines, який виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпура.

На борту було 298 людей, усі вони загинули. Більшість жертв - громадяни Нідерландів. Також загинули громадяни Малайзії, Австралії, Індонезії, Великої Британії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади та Нової Зеландії.

У листопадні 2022 року Міжнародне слідство встановило, що літак рейс MH17 був збитий ракетою з російського зенітного комплексу "Бук", який належав 53-й бригаді ППО ЗС РФ. Сам постріл відбувся з боку окупованого "ДНРівцями" села Первомайське, а після пуску установку швидко повернули назад до Росії, вирішив суд Гааги. Судді також вказали, що в той час контроль над бойовиками з угруповання "ДНР" здійснювала РФ.

Крім того, у листопаді 2022-го окружний суд Гааги оголосив вирок у справі про збитий рейс MH17. Трьох фігурантів справи - Гіркіна, Харченка та Дубинського - визнали винними та призначили довічне ув'язнення.

12 травня Рада ICAO дійшла висновку, що РФ несе відповідальність за збиття рейсу MH17, і таким чином порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, відому як Чиказька конвенція.

Що відомо про збиття пасажирського "Боїнга" на Донбасі у липні 2014-го - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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