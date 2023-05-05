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Збиття дрону у Києві: рятувальники розповіли подробиці пожеж (фото)

Фото: під час збивання дрону над Києвом 4 травня сталися пожежі в Солом'янському та Печерському районах (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час збивання дрону над Києвом увечері в четвер, 4 травня, сталися пожежі в Солом'янському та Печерському районах столиці. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Вчора в Києві надходили повідомлення про займання та вибухи у Соломʼянському та Печерському районах Києва", - йдеться в повідомленні.

Зокрема:

  • у Солом’янському районі виникло загоряння на першому поверсі 4-поверхової будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 50 кв. м. "Внаслідок ураження, вибуховою хвилею зруйновано декоративні зовнішні елементи конструкції будівлі на площі 150 кв. м", - йдеться в повідомленні.
  • у Печерському районі виникло займання в одному із парків. Пожежу було оперативно ліквідовано на площі 5 кв. м.

Як повідомлялось, у Києві ввечері 4 травня оголосили повітряну тривогу. Після цього у столиці пролунали вибухи. У Київській міській військовій адміністрації повідомляли про роботу систем ППО. Пізніше стало відомо, що ЗСУ збили безпілотник над Києвом.

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Київ