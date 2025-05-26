У збитому "Шахеді" знайшли записку про новий спосіб керування: у ЦПД відреагували

В одному з останніх з російських безпілотників Shahed, збитих над Україною, українські інженери виявили несподівану знахідку - записку, ймовірно залишену одним із російських розробників.

У ній йшлося про новий алгоритм керування дронами, які тепер працюють на базі штучного інтелекту і обминають українську протидронову оборону.

Як повідомляє The Economist, українські фахівці також з’ясували, що нові моделі Shahed майже не чутливі до систем радіоелектронної боротьби, бо не покладаються на GPS. Вони керуються штучним інтелектом і використовують мобільні мережі України для передачі інформації.

Офіцер протиповітряної оборони Полковник Денис Смажний розповідає, що дрони тепер маневрують на висотах 2000–2500 метрів, уникаючи малокаліберних гармат і обходячи мобільні групи ППО.

Через це Україна змушена залучати гелікоптери, винищувачі F-16 та нові дрони-перехоплювачі, які вже демонструють ефективність.

Незважаючи на це, Київ і далі збиває близько 95% атакувальних безпілотників. Проте навіть 5% тих, що прориваються, завдають помітної шкоди.

Реакція ЦПД

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, історія про "записки в дронах" і управління через Telegram-боти - це "звісно щось".

Він додав, що деякі Shahed ще з минулого року керуються дистанційно, з використанням камер, і що в цьому немає нічого сенсаційного, адже такі безпілотники регулярно збивають.