Збиток країн ЄС від екстремальної погоди зріс у 2,5 раза до 45 млрд євро, - доповідь

Стихійні лиха та зміна клімату завдали Європі у 2020-2023 роках більших фінансових збитків, ніж за попереднє десятиліття. Річні економічні втрати склали 44,5 млрд євро, що в 2,5 раза вище рівня 2010-2019 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Європейського агентства з навколишнього середовища (ЄАОС).
За даними доповіді, середньорічні економічні втрати, пов'язані з екстремальними погодними та кліматичними явищами в ЄС, становили:
"Європа є континентом на планеті, який найшвидше нагрівається; наш клімат змінюється з тривожною швидкістю, загрожуючи безпеці, громадському здоров'ю, екосистемам, інфраструктурі та економіці", - стверджують автори доповіді.
Зливи стають дедалі інтенсивнішими, кілька регіонів останніми роками зазнали катастрофічних повеней. У 2023 році повені в Словенії призвели до втрати 16% валового внутрішнього продукту. Тим часом 2024 року повені у Валенсії стали причиною загибелі понад 250 осіб, ідеться в документі.
Як зазначається в доповіді, більшість небезпек, пов'язаних із кліматом, у Європі посилюються. Характеристики суспільства - старіння населення, висока поширеність хронічних захворювань і нерівність, що зберігається між європейськими регіонами, а також між міськими та сільськими районами - роблять Європу особливо вразливою до кліматичних ризиків.
Аналогічним чином, економіка та її залежність від глобальних ланцюжків постачань вразливі до цих ризиків. Деякі кліматичні ризики вже досягли критичного рівня, зокрема, у південній Європі.
Середні втрати, пов'язані з посухами, оцінюються в 9 млрд євро на рік. EEA також повідомляє, що дефіцит води зачепив близько третини населення Європи. Основне навантаження на ресурси припадає на сільське господарство.
"Природа справді стикається з деградацією, надмірною експлуатацією і втратою біорізноманіття, і, звісно, водночас ми спостерігаємо прискорювану зміну клімату", - сказала виконавчий директор ЄАОС Леєна Іля-Мононен.
За її словами, це створює серйозні ризики для конкурентоспроможності Європи, її довгострокового процвітання, безпеки та якості життя".
У доповіді наводяться оцінки журналу Lancet Countdown, згідно з якими в Європі кількість смертей, пов'язаних зі спекою, збільшилася в 94% європейських регіонів у період із 2003 до 2012 року і з 2013 до 2022 року. Загальний середній приріст оцінювався в 17,2 випадку смерті на 100 тисяч жителів.
Нагадаємо, 2025 року в Західній Європі зафіксовано найспекотніший червень за весь період спостережень. За даними європейського агентства Copernicus, температура перевищила середній показник за 1991-2020 роки майже на 3 градуси.
Економісти підрахували, що через руйнівну спеку, посухи та повені цього літа Європа втратила щонайменше 43 млрд євро. Ці дані наведені в аналізі, заснованому на зв'язках між погодою та економічними показниками.