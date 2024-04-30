Збитки від шахраїв значно зросли: найпопулярніші схеми з платіжними картками

Сума збитків надавачів платіжних послуг, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила майже 833 млн гривень. Це на 73% більше, ніж у 2022 році.

Найпопулярнішими шахрайськими схемами, через які потерпали споживачі, були: недоставлення товару після передплати в мережі, дзвінки від імені банків, фішинг, прохання про допомогу через соцмережі тощо.

"Шахраї працюють дуже оперативно, постійно з’являються нові технологічні схеми. Тому всі наші системи повинні працювати превентивно, на упередження шахрайства, також потрібно посилити співпрацю з правоохоронними органами щодо обміну інформацією для сприяння розслідуванню таких злочинів", - зазначила Ольга Лобайчук, начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ.

Дії проти шахраїв

За її словами, з метою зниження рівня платіжного шахрайства учасники платіжного ринку у 2024 році повинні дотримуватися вимог Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку.

Лобайчук наголосила, що регулятор уважно стежить за тим, як банки опрацьовують звернення клієнтів. Якщо споживач отримує формальну відповідь, у якій відповідальність перекладається повністю на клієнта, НБУ аналізує таку відповідь, щоб зрозуміти, наскільки якісно побудовані процеси всередині фінансової установи.

"Далеко не завжди необачність клієнтів фінустанов стає причиною вчинення шахрайства із їх рахунками", - додала Лобайчук. Окремим банкам вже сьогодні потрібно працювати з внутрішньою системою контролю, в тому числі щодо моніторингу дій своїх працівників, які мають доступ до інформації про рахунки клієнтів.