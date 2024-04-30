RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ущерб от мошенников значительно вырос: самые популярные схемы с платежными картами

Фото: Мошенничество с платежными картами в Украине выросло на 73% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Количество незаконных действий с платежными картами, по которым были понесены убытки, в течение 2023 года в Украине выросло на четверть и составило 272 тысячи операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Сумма убытков поставщиков платежных услуг, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными карточками за прошлый год составила почти 833 млн. гривен. Это на 73% больше, чем в 2022 году.

Наиболее популярными мошенническими схемами, по которым страдали потребители, были: недоставка товара после предоплаты в сети, звонки от имени банков, фишинг, просьба о помощи через соцсети и т.д.

"Мошенники работают очень оперативно, постоянно появляются новые технологические схемы. Поэтому все наши системы должны работать превентивно, на предупреждение мошенничества, также нужно усилить сотрудничество с правоохранительными органами по обмену информацией для содействия расследованию таких преступлений", - отметила Ольга Лобайчук, начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ

Действия против мошенников

По ее словам, с целью снижения уровня платежного мошенничества участники платежного рынка в 2024 году должны придерживаться требований Положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке.

Лобайчук подчеркнула, что регулятор внимательно следит за тем, как банки прорабатывают обращение клиентов. Если потребитель получает формальный ответ, в котором ответственность переводится полностью на клиента, НБУ анализирует ответ, чтобы понять, насколько качественно построены процессы внутри финансового учреждения.

"Далеко не всегда опрометчивость клиентов финучреждений становится причиной совершения мошенничества с их счетами", - добавила Лобайчук. Отдельным банкам уже сегодня нужно работать с внутренней системой контроля, в том числе по мониторингу действий своих работников, имеющих доступ к информации о счетах клиентов.

 

Напомним, по данным НБУ сумма операций с использованием платежных карт украинских банков за 2023 год составила 6 трлн 141 млрд гривен. Доля безналичных сделок достигла 65%. Средняя сумма по переводу с карты на карту составила 1 972 гривен. В то же время средняя сумма мошеннической операции выросла на 39% до 3065 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины