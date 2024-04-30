Ущерб от мошенников значительно вырос: самые популярные схемы с платежными картами

Сумма убытков поставщиков платежных услуг, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными карточками за прошлый год составила почти 833 млн. гривен. Это на 73% больше, чем в 2022 году.

Наиболее популярными мошенническими схемами, по которым страдали потребители, были: недоставка товара после предоплаты в сети, звонки от имени банков, фишинг, просьба о помощи через соцсети и т.д.

"Мошенники работают очень оперативно, постоянно появляются новые технологические схемы. Поэтому все наши системы должны работать превентивно, на предупреждение мошенничества, также нужно усилить сотрудничество с правоохранительными органами по обмену информацией для содействия расследованию таких преступлений", - отметила Ольга Лобайчук, начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ

Действия против мошенников

По ее словам, с целью снижения уровня платежного мошенничества участники платежного рынка в 2024 году должны придерживаться требований Положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке.

Лобайчук подчеркнула, что регулятор внимательно следит за тем, как банки прорабатывают обращение клиентов. Если потребитель получает формальный ответ, в котором ответственность переводится полностью на клиента, НБУ анализирует ответ, чтобы понять, насколько качественно построены процессы внутри финансового учреждения.

"Далеко не всегда опрометчивость клиентов финучреждений становится причиной совершения мошенничества с их счетами", - добавила Лобайчук. Отдельным банкам уже сегодня нужно работать с внутренней системой контроля, в том числе по мониторингу действий своих работников, имеющих доступ к информации о счетах клиентов.