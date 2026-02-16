Збитки УЗ в сфері пасажирських перевезень УЗ зросли до 22 млрд грн: експерти запропонували вихід

В чому причина

Через падіння вантажної бази УЗ більше не може покривати збитки пасажирського сегменту за рахунок вантажних перевезень, що створює ризик операційного розриву між доходами і витратами.

Який існує вихід?

Виходом для компанії є перехід до моделі PSO (Public Service Obligation), коли держава або місцева влада замовляють соціально значущі маршрути та компенсують різницю між тарифом і собівартістю.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Олексія Балести, відповідний експериментальний проєкт планують представити найближчим часом.

За оцінками експертів, обсяг компенсацій у межах повноцінної моделі PSO може становити 20-40 млрд грн на рік з урахуванням збитків інфраструктури та потреби в оновленні рухомого складу.

Скорочення вантажних перевезень і зростання пасажиропотоку

За даними галузевих експертів, обсяги вантажних перевезень з початку повномасштабного вторгнення скоротилися зі 175 млн тонн у 2024 році до 161 млн тонн у 2025-му. У таких умовах традиційна практика крос-субсидіювання стала економічно невиправданою.

Тим часом пасажиропотік зростає: у 2025 році поїздами далекого сполучення перевезено 28 млн пасажирів - більше, ніж у довоєнному 2021 році. Проте збитки сегменту також зростають: понад 18 млрд грн у 2024 році, понад 22 млрд грн у 2025-му. За прогнозами, у 2026 році вони становитимуть 25 млрд грн.

Балеста раніше зазначав, що якщо держава встановлює соціально орієнтовані тарифи, вона має компенсувати перевізнику різницю. Водночас пропозиція парламентського комітету виділити 26 млрд грн на підтримку пасажирського сектору не була врахована у повному обсязі - цього року передбачено 16 млрд грн з резервного фонду.

Експерти наголошують: без системної державної підтримки пасажирські перевезення не зможуть функціонувати стабільно. "Забезпечення доступних перевезень це форма реалізації конституційних прав громадян", - каже доктор технічних наук Олександр Красноштан.