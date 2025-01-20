Убытки на более чем 83 млн гривен. Двум чиновникам ВСУ сообщили о подозрении
Сообщено о подозрении двум должностным лицам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывшему директору одного из частных предприятий из-за многомиллионных убытков бюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
О подозрении сообщено:
- начальнику одного из центральных управлений Командования Сил логистики ВСУ;
- начальнику отдела этого управления;
- экс-директору частного предприятия.
"По данным следствия, в 2022 году между управлением Командования Сил логистики ВСУ и частным предприятием были заключены договоры на поставку запчастей к бронетехнике. При этом предприятие, не имея опыта изготовления и поставки таких запчастей, умышленно завысило цену на продукцию", - пишет Офиса генпрокурора.
Иллюстративное фото: двум чиновникам ВСУ и предпринимателю сообщили о подозрении (gp.gov.ua)
Отмечается, что должностные лица управления не проверили предложения других предприятий и формально провели переговоры с вышеупомянутым предприятием и объявили его победителем. В результате два контракта на поставку запчастей были подписаны по завышенным ценам на общую сумму более 171 млн гривен.
Подтверждены убытки бюджета государства на более чем 83 млн гривен.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что бывшему заместителю министра социальной политики сообщено о подозрении из-за убытков бюджета в размере 24 млн гривен.
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