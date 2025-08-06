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Збитки у пасажирському сегменті УЗ можна подолати, якщо керівництво докладе зусиль, - експерт

Фото: експерт розповів, як можна подолати збитки у пасажирському сегменті УЗ (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергій Новіков

Менеджмент "Укрзалізниці" повинен зосередитися на реальних кроках щодо вирішення проблеми зі збитковістю пасажирських перевезень, а не підвищувати тарифи на вантажі.

Про це заявив президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій, повідомляє РБК-Україна.

Він нагадав, що у 2022 році, під час війни, вантажні тарифи УЗ були «карколомно» підвищені до надмірного рівня, що створило додаткове навантаження на бізнес, який і без того працює у надскладних умовах. 

"Залізниця перетворилася на фактично п’яту податкову службу. Через тарифи вона просто вилучає кошти з експортерів і підприємців. Керівництво УЗ має вести перемовини з партнерами, знаходити інвестиції, показувати свій менеджерський талант. Менеджерський талант не може полягати у тому, щоб підвищувати вантажні тарифи. Не треба погіршувати можливості для наших експортерів, які хоч що-небудь продають", - підкреслив Салій.   

Як відомо, у 2024 році "Укрзалізниця" отримала 20,39 млрд грн операційного прибутку від вантажних перевезень. Значна частина цих коштів була спрямована на покриття збитків від пасажирських перевезень у межах механізму крос-субсидування.

Бізнес-спільнота неодноразово критикувала цю практику як економічно необґрунтовану та таку, що суперечить європейському законодавству. Європейська бізнес асоціація звернулися до уряду з проханням врахувати компенсації Укрзалізниці у проєкті Державного бюджету на 2026 рік. Відповідні пропозиції були адресовані Мінфіну та Міністерству розвитку громад і територій.

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УкрзалізницяПасажири