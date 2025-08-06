Убытки в пассажирском сегменте УЗ можно преодолеть, если руководство приложит усилия, - эксперт

Он напомнил, что в 2022 году, во время войны, грузовые тарифы УЗ были "сногсшибательно" повышены до чрезмерного уровня, что создало дополнительную нагрузку на бизнес, который и без того работает в сверхсложных условиях.

"Железная дорога превратилась в фактически пятую налоговую службу. Через тарифы она просто изымает средства из экспортеров и предпринимателей. Руководство УЗ должно вести переговоры с партнерами, находить инвестиции, показывать свой менеджерский талант. Менеджерский талант не может заключаться в том, чтобы повышать грузовые тарифы. Не надо ухудшать возможности для наших экспортеров, которые хоть что-нибудь продают", - подчеркнул Салий.