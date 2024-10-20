Збитки екосистем України через агресію РФ сягнули 65 мільярдів доларів, - Шмигаль

Українська екологічна система сильно постраждала внаслідок російської широкомасштабної військової агресії. Наразі завдані збитки природному довкіллю оцінюються вже в 65 мільярдів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Під час Конференції в Гельсінках з обговорення пункту 8 "Екологічна безпека" формули миру, ініційованої президентом України глава уряду зазначив, що російська війна проти України "спричинила масштабні екологічні руйнування, що призвели до безпрецедентного забруднення довкілля".
"Нинішні збитки українським екосистемам оцінюються в 65 мільярдів доларів. Третина українських лісів та 20% природоохоронних територій України уже постраждала від війни", - розповів Шмигаль.
Чиновник додав, що також під загрозою опинилося 35% біорізноманіття Європи, яким володіє Україна.
"Перед усіма нами стоїть важливе завдання - виробити спільне бачення того, як захистити природу та життя людей. Україна готова розробляти спільне бачення та конкретні кроки на цьому шляху, застосовуючи принцип "ворог повинен заплатити"", - наголосив Шмигаль.
Також прем'єр назвав "декілька ключових завдань, щодо яких потрібно узгодити спільну стратегію". Йдеться про:
Шмигаль акцентував увагу, що екологічна безпека "є передумовою економічного та соціального розвитку". Відтак необхідно "знайти рішення та ресурси як найкраще можемо захистити та відновити нашу природу та екологію".
Нагадаємо, раніше у Верховній Раді заявили, що програма відновлення України після війни обов'язково має враховувати екологічний фактор та євроінтеграційні зобовязання країни.
Детальніше про те, як війна РФ проти України вплинула на екологію та призвела до катастрофічних наслідків, - читайте в нашому окремому матеріалі.
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